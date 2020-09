Korea Północna. Kim Dzong Un ukarze lokalnych urzędników. Wszystko przez tajfun Maysak

Jak podaje BBC, w północnokoreańskich mediach pojawiają się informacje o "dziesiątkach ofiar" tajfunu Maysak, jednak żadne dokładniejsze liczby nie są podawane. Nie wiadomo też jaka kara czeka urzędników, którzy według władz państwowych nie zastosowali się do poleceń i nie przygotowali mieszkańców na zagrożenie.

Lokalny dziennik "Rodong Sinmun" podaje, że władze m.in. Wonsan otrzymały polecenie dokładnej identyfikacji zagrożonych nieruchomości oraz ewakuacji wszystkich mieszkańców. Teraz urzędnicy, którzy rzekomo nie spełnili zaleceń, zostaną ukarani "surowymi karami partyjnymi, administracyjnymi i prawnymi".

Dziennikarka BBC Asia Pacific dodaje, że niestety nie sposób ustalić, czy lokalni przedstawiciele władzy centralnej faktycznie zignorowali polecenia, czy jest to próba przerzucenia odpowiedzialności przez partię rządzącą.

Tajfun Maysak uderzył w Koreę Północną zaledwie tydzień po tajfunie Bavi. Na nagraniach państwowej telewizji widać ogromne powodzie i zarwane mosty. Korea Północna jest szczególnie narażona na powodzie z powodu wylesiania gór i wzgórz. Z powodu słabej infrastruktury trudno jest dotrzeć z pomocą do osób, które zostały dotknięte zniszczeniami.

W Korei Południowej tajfun Maysak zabił co najmniej dwie osoby. Konieczna była także ewakuacja 2200 mieszkańców miasta Busan. Wiatr wiejący z prędkością do 140 kilometrów na godzinę doprowadził do uszkodzenia linii energetycznych - bez prądu zostało ponad 120 tysięcy południowokoreańskich domostw.