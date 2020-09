Przywódca Hamasu ostrzega Izrael: Mamy pociski zdolne do uderzenia w Tel Awiw

Isma'il Hanijja, przywódca palestyńskiej grupy bojowników Hamas, stwierdził w niedzielę, że jego organizacja dysponuje pociskami zdolnymi do uderzenia w Tel Awiw oraz obszary poza miastem. Słowa przywódcy Hamasu to następstwo eskalacji konfliktu, do której doszło w ostatnich tygodniach.

