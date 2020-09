Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych, poinformował, że w nocy, po kilkunastu dniach, więzienia została zwolniona jedna z liderek białoruskiej opozycji Olga Kovalkova.

W dramatycznych okolicznościach przekroczyła granicę polsko-biaoruską i jest już bezpieczna w Warszawie. Polska udzieli jej schronienia i niezbędnej pomocy

- napisał wiceszef MSZ na Twitterze. Przedstawicielka Rady Koordynacyjnej siłą została wywieziona do naszego kraju. - Dali mi ultimatum: albo wyjeżdżam z kraju, albo na długo zostaję w więzieniu - powiedziała, jak cytuje "Gazeta Wyborcza", Kovalkova.

Białoruś. Tysiące kobiet na ulicach Mińska

Tymczasem w sobotę na ulice Mińska wyszli studenci, aby protestować przeciwko sfałszowanym wyborom prezydenckim. Grupy zebrały się w okolicach kilku uczelni. Na centralnym Placu Niepodległości uformowała się kolumna studentów Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. Słuchacze głównej uczelni kraju, skandując hasło "Wierzymy, możemy, zwyciężymy", ruszyli głównymi ulicami miasta. Pochód tradycyjnie szedł chodnikami i był bardzo pokojowy - jego uczestnicy zatrzymywali się na czerwonym świetle i nie rozbijali witryn.

W pobliżu kina "Kastrycznik", czyli "Październik", doszło jednak do pierwszych zatrzymań. Później demonstrujący byli już zatrzymywani masowo, jednak, mimo aresztowań, pozostali maszerowali dalej. Jak podaje Biełsat za Centrum Obrony Praw Człowieka Wiasna, zatrzymano ponad 20 studentów.

Następnie odbył się marsz kobiet. Wzięło w nim udział około 10 tys. osób. W soboty na Białorusi tradycyjnie już protestują głównie kobiety, bo białoruski OMON zatrzymuje na wiecach i marszach głównie mężczyzn. Na wiecach powiewają biało-czerwono-białe flagi historyczne, a nie obecne czerwono-zielone nawiązujące do czasów Białorusi Radzieckiej.

Były deputowany Lawon Barszczeuski powiedział Polskiemu Radiu, że dla młodego pokolenia Białorusinów biało-czerwono-białe flagi stały się symbolem demokratycznych przemian.

To jest symbol wolności, wyzwolenia i niepodległości. Bo niepodległość Białorusi proklamowano w 1918 roku właśnie pod biało-czerwono-białą flagą

- powiedział Barszczeuski. Polityk i lingwista zwrócił uwagę, że na białoruskich protestach w ogóle nie ma flag rosyjskich. To, jak podkreśla, nie daje Rosji, moralnego prawa do interwencji na Białorusi, bo protesty przeciwko władzy Aleksandra Łukaszenki natychmiast zamienią się w antyrosyjskie. Na sobotnich marszach kobiet zauważono po raz pierwszy dużo flag Unii Europejskiej. To, zdaniem Lawona Barszczeuskiego, pokazuje, w którą stronę będzie ewoluować Białoruś.

W trakcie demonstracji zatrzymano około 30 osób - informuje milicja, w tym dwoje dziennikarzy Biełsatu: Alena Dubowik i Maksim Kalitouski.

Kobiety w trakcie marszu podchodziły do zamaskowanych mężczyzn, którzy pojawili się na proteście i rozmawiały z nimi. Mówiły m.in., że nie potrzebują ochrony.

Protesty na Białorusi

To już 28. dzień protestów, które wybuchły po ogłoszeniu wyników wyborów prezydenckich - według oficjalnych, rządowych danych wygrał je rządzący od 26 lat Alaksandr Łukaszenka (zdobył ponad 80 proc. głosów, jego konkurenta Swiatłana Cichanouska 10 proc.). W trakcie demonstracji dochodziło do brutalnego tłumienia protestujących przez białoruskie służby. Kilka dni temu Eksperci z Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka otrzymali raporty o 450 przypadkach tortur i złego traktowania osób zatrzymanych podczas demonstracji na Białorusi. Miało także dochodzić do "wykorzystywania seksualnego i gwałtu gumowymi pałkami".

Mimo niezadowolenia części społeczeństwa Łukaszenka nie chce ustąpić. W czwartek zaraportował premierowi Rosji, że w odpowiedzi na "nieprzyjacielskie kroki ze strony bloku NATO" rozmieścił armię białoruską na granicach z Litwą i Polską, a także wokół Grodna.

W najbliższą środę premier Mateusz Morawiecki spotka się z liderką białoruskiej opozycji i byłą kandydatką na urząd prezydenta kraju Swiatłaną Cichanouską - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w sobotę.

