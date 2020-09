Korfu. Tragiczny wypadek żony multimilionera na greckiej wyspie. Brytyjskie MSZ zabrało głos

Trwają przesłuchania dziesiątek osób po tragicznym wypadki na greckiej wyspie Korfu. 60-letnia Claire Glatman, żona brytyjskiego multimilionera, 2 września została tam śmiertelnie potrącona przez łódź motorową. Kobieta zginęła na miejscu, a kierujący motorówką uciekł w nieznanym kierunku i nadal jest poszukiwany przez policję. Porzucił łódź w pobliskim kurorcie.

REKLAMA

Korfu. Żona brytyjskiego multimilionera zginęła po uderzeniu przez motorówkę

Brytyjskie media opisują, że Glatman została uderzona przez motorówkę w pobliżu w plaży Avlaki, podczas gdy pływała w morzu. Nim doszło do tragedii, miała "rozpaczliwie machać" i krzyczeć w kierunku kierowcy motorówki, by się zatrzymał. Ten jednak zbyt późno wykonał manewr zwrotu - opisuje "The Mirror", powołując się na informacje podawane przez świadków.

Jak relacjonują lokalne media, Glatman bywała na greckiej wyspie regularnie i cieszyła się popularnością wśród lokalnej społeczności. Na Korfu 30 lat temu poznała swojego męża, Marka Glatmana, który jest wpływowym prawnikiem i właścicielem wielu nieruchomości w Wielkiej Brytanii. Jego kariera zawodowa nabrała tempa, kiedy został także agentem nieruchomości. Jego majątek szacowany jest na 83 miliony funtów.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii wydało oświadczenie w sprawie.

Wspieramy rodzinę obywatelki Wielkiej Brytanii po jej śmierci na Korfu, a nasi pracownicy pozostają w kontakcie z grecką policją. Nasze myśli są w tym trudnym czasie z jej rodziną

- przekazano.

Jak podaje BBC, śledztwo skupia się wokół właścicieli dwóch łodzi motorowych, którzy pływali w pobliżu. Pierwszy z mężczyzn to turysta z Wielkiej Brytanii, drugi - Grek.