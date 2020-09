Białoruś. Jest nowe nagranie z momentu postrzelenia demonstranta. Strzały nadeszły z dwóch stron

Pojawiły się nowe informacje w sprawie okoliczności śmierci demonstranta, 34-letniego Alaksandra Tarajkouskiego, który 10 sierpnia został postrzelony podczas protestu w Mińsku - podaje Biełsat. Mężczyzna w wyniku odniesionych ran zmarł, a w sprawie jego śmierci wciąż nie wszczęto sprawy karnej.

REKLAMA

Zobacz wideo Donald Tusk o 40. rocznicy "Solidarności" i Białorusi. "Dobro może zatriumfować nad złem"

Białoruś. Jest nowe nagranie, na którym widać postrzelenie demonstranta

Białoruskie władze utrzymują, że mężczyzna zginął od "niezidentyfikowanego ładunku", który wybuchł w momencie, gdy chciał rzucić nim w stronę kordonu OMON-u. Nie potwierdzało tego już pierwsze nagranie, które obiegło zagraniczne media - było na nim widać moment postrzału. Teraz - z nagrania, w posiadanie którego weszło Euroradio, wynika, że 34-latek nie został postrzelony raz, a dwa razy. W obu przypadkach strzał nadszedł ze strony kordonu, w którym stali funkcjonariusze OMON-u.

Na nowym nagraniu widać, jak do Tarajkouskiego strzela początkowo funkcjonariusz z prawej strony - gdy mężczyznę dosięga strzał, łapie się on za pierś. Po chwili w jego kierunku dobiega strzał z lewej strony - dopiero wówczas mężczyzna pada na ziemię.

Pogrzeb mężczyzny odbył się 15 sierpnia. W geście solidarności jego śmierć uczciły minutą ciszy tysiące Białorusinów.

Cichanouska z apelem do ONZ. "Potrzebujemy pomocy"

Tymczasem liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska wezwała ONZ do potępienia brutalnej przemocy stosowanej przez służby bezpieczeństwa wobec demonstrantów na Białorusi. Zaapelowała także, by Narody Zjednoczone wysłały do jej kraju międzynarodową misję obserwacyjną. Przebywająca na Litwie opozycjonistka dodała, że celem misji byłoby "udokumentowanie sytuacji w terenie". Postulowała, by specjalny wysłannik ONZ ds. Białorusi miał swobodny dostęp do tego kraju i swobodę poruszania się po nim.

Biorąca udział zdalnie w nieformalnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ Swiatłana Cichanouska w przemówieniu podkreśliła też, że Komisja Praw Człowieka ONZ powinna zorganizować nadzwyczajną sesję na temat stanu praw człowieka na Białorusi. - My, naród białoruski, potrzebujemy pomocy Organizacji Narodów Zjednoczonych, aby powstrzymać rażące łamanie praw człowieka i cyniczne lekceważenie godności ludzkiej - mówiła opozycjonistka.

Protesty na Białorusi trwają od 9 sierpnia, kiedy odbyły się w tym kraju wybory prezydenckie. Według oficjalnych danych, wygrał je urzędujący od 26 lat prezydent Alaksadr Łukaszenka, a Cichanouska zdobyła 10 procent głosów. Szacunki opozycji i niezależnych obserwatorów wskazują, że proporcje były odwrotne - wybory w większości komisji wygrała Cichanouska. Protestujący żądają ustąpienia prezydenta. Do powtórzenia wyborów wzywają także kraje Zachodu. Białoruski prezydent odrzuca te wezwania, popiera go Rosja.