To nie wybuch jest najciekawszy. Radziecki film o monstrualnej bombie zawiera wiele tajemnic [TAKA CIEKAWOSTKA]

Z tego powodu nie będę się rozpisywał o tych powszechnie znanych faktach na temat Car Bomby. Że była najpotężniejsza w historii i eksplodowała z mocą 50 Megaton, czyli 3,4 tysiąca bomb zrzuconych na Hiroszimę. Że błysk było widać tysiąc kilometrów dalej. Że fala uderzeniowa okrążyła Ziemię trzy razy. Że wywołała trzęsienie ziemi o magnitudzie 5 w skali Richtera. Że była absurdalnie niepraktyczna, bo duża i bardzo ciężka, a dodatkowo mogła się nadawać wyłącznie do uderzeń na kilka największych aglomeracji na Ziemi, ponieważ na wszystko inne była zdecydowanie przesadą.

REKLAMA

O tym wszystkim w skrócie pisaliśmy już tydzień temu. Ciekawe jest jednak to, o czym nie pisaliśmy. Podobnie jak właściwie wszystkie inne media.

Fragment wideo, który wywołuje najwięcej emocji. Zrzut i eksplozja.

Zobacz wideo

Chwalenie się przed wierchuszką

Odtajnione nagranie opublikował państwowy koncern Rosatom, który zajmuje się nie tylko elektrowniami jądrowymi, ale też wszystkimi militarnymi zastosowaniami energii jądrowej w Rosji. Materiał to pół godziny wysokiej jakości (jak na lata 60. w ZSRR) filmu kolorowego z narracją. Dodatkowo dziesięć minut surowych ujęć eksplozji i samolotu-nosiciela. Przygotowano profesjonalne napisy w języku angielskim, które można wedle uznania włączyć.

Publikacji filmu nie towarzyszyło żadne szersze omówienie. Nie ma więc pewności, czym właściwie był. Można się domyślić, że został przygotowany dla najwyższego radzieckiego kierownictwa. Car Bomba i jej test miały charakter głównie polityczny oraz propagandowy, a jej twórcom bardzo zależało na zadowoleniu kierownictwa państwa. Narrator nie mówi nic o technicznych szczegółach, za to powtarza czasem typowe slogany o "spełnieniu wszystkich założonych parametrów technicznych" i temu podobne. Niezależnie od tego film zawierał wiele ujęć na pewno uznawanych za ściśle tajne, więc najpewniej pokazano go tylko wąskiej grupie osób, po czym trafił do archiwów.

Podobne filmy po każdej serii testów jądrowych tworzyli Amerykanie. Też były przez wiele lat ściśle tajne, ale dzisiaj można je już wszystkie znaleźć na YouTube. Nie wiadomo, czy w ZSRR podobne materiały tworzono regularnie. Ten odtajniony teraz jest pierwszym tego rodzaju. Dotychczas znano jedynie krótkie urywki nagrań testów, pokazane publicznie do celów propagandowych. Zazwyczaj widać na nich eksplozje i ich efekty. Z tego powodu odtajniony teraz film jest, moim zdaniem, wyjątkowo ciekawy, bo widać wszystko inne. Nawet montaż samej bomby i fragment jej wnętrza, co jest naprawdę bardzo rzadkie. Warto prześledzić co po kolei widać na filmie.

Cały film. Angielskie napisy można włączyć w prawym dolnym rogu okna. Można też włączyć ich automatyczne tłumaczenie na język polski. Jest miejscami bardzo kulawe, zwłaszcza przy bardziej złożonych terminach technicznych. Da się jednak zrozumieć.

Bomba zbudowana na wagonie

Pierwsze cztery minuty to transport bomby z zamkniętego miasta Arzamas-16 (obecnie Sarow) do bazy lotnictwa strategicznego w Olenogorsku na Półwyspie Kola. To pierwsze miejsce w okresie ZSRR było tajne. Nie znajdowało się na żadnych mapach. Umieszczono tam główne centrum badań nad bronią jądrową i początkowo też ją produkowano. Na filmie nie widać wiele, ale i tak są to unikalne zdjęcia z zakładów w Arzamas-16 w tych czasach. Według wspomnień jednego z twórców bomby, ojca radzieckiej broni termojądrowej Andrieja Sacharowa, Car Bomba była tak duża, że składano ją w całość od razu na wagonie kolejowym, w prowizorycznym laboratorium. W tym normalnym nie było dość miejsca. Interesującym rozwiązaniem było zamaskowanie bomby jako zwykłego wagonu, który następnie w specjalnym składzie, pod ścisłą ochroną, pojechał prawie dwa tysiące kilometrów na północ.

Od czwartej do szóstej minuty filmu widać ostatnie testy przed załadowaniem bomby na samolot. Pokazany jest ładunek w stanie częściowo rozłożonym, co jest rzeczą bardzo rzadką. Wszystkie państwa pokazują zazwyczaj jedyne zewnętrzne obudowy swojej broni jądrowej. W tym wypadku najwyraźniej uznano, że można pokazać pewne detale. W końcu był to jednorazowy eksperyment i maksymalnie prosta konstrukcja. Dwukrotnie pokazano urządzenie normalnie schowane za osłoną aerodynamiczną na dziobie bomby. To prawdopodobnie pierwszy stopień, czyli w dużym uproszczeniu bomba w rodzaju tej z Nagasaki, która eksplodując ma za zadanie stworzyć warunki inicjujące fuzję w drugim stopniu. Ten jest najpewniej ukryty w najszerszej części bomby. Dwa wystające pręty na dziobie bomby to najprawdopodobniej anteny wysokościomierza radarowego. Takie urządzenie było konieczne, aby mieć pewność, że bomba wybuchnie na zakładanej wysokości.

Dobrze widoczny prawdopodobnie pierwszy stopień bomby. Na dziobie anteny wysokościomierza Fot. Rosatom/domena publiczna

Przy okazji opisywania Car Bomby praktycznie wszyscy przytaczają informację, że była tworzona w wielkim pośpiechu. Decyzję o jej przetestowaniu podjęto na specjalnym spotkaniu Chruszczowa z wojskowymi i naukowcami, 10 czerwca 1961 roku. Wybuch miał miejsce 30 października. Jednak tak naprawdę prace nad wielką bombą termojądrową prowadzono już od 1955 roku. Tylko nie aż tak wielką. Mając bardzo mało czasu, naukowcy wzięli więc swój dobrze opracowany starszy projekt i w wielkim pośpiechu rozbudowali go. Nie było mowy o wyrafinowanych rozwiązaniach. Nie było nawet czasu na dokładne obliczenia, wszystko szacowano. Część naukowców była pewna, że bomba nie zadziała i do ostatnich dni przed testem wprowadzano poważne modyfikacje. Dopiero sześć dni przed wybuchem zatwierdzono finalny projekt. Prawdopodobnie standardową dwustopniową bombę termojądrową obłożono szeregiem kapsuł z dodatkowym paliwem, tworząc trzeci stopień. Teoretyczny potencjał ładunku sięgał stu megaton, jednak w takiej postaci wywołałby potężne skażenie, które odczułby cały świat. Postanowiono więc usunąć elementy z wzbogaconego uranu, zastępując je ołowiem. W ten sposób zmniejszono moc ładunku o połowę i sprawiono, że był "czysty". Prawie cała jego energia pochodziła z fuzji, a nie rozszczepienia.

- Szybko okazało się, że ich nowa superbomba to nie żadne superodkrycie, ale jedynie zwiększenie masy i rozmiaru. Jaki to miało sens? Zwiększanie mocy w taki prosty sposób wydawało nam się trywialne i bezużyteczne. Wówczas byliśmy już owładnięci zupełnie innym pomysłem, miniaturyzacją ładunków. [...] Dzisiaj mogę z całą pewnością powiedzieć, że mieliśmy rację. Wszystkie ładunki podążyły naszą drogą miniaturyzacji. Tymczasem stumegatonowy gigant, duma Arzamas-16, został wyprodukowany tylko raz - pisał w swoich wspomnieniach Lew Feoktistow, naukowiec pracujący w konkurencyjnym, młodszym, ośrodku badań nad bronią jądrową Czelabińsk-70 (obecnie Śnieżynsk).

Wnętrze tylnej części car bomby. Niestety nie znalazłem przekonującego wytłumaczenia co jest czym. Zwłaszcza metalowe kapsuły rozmieszczone po bokach Fot. Rosatom/domena publiczna

Samolot tylko do jednego zadania

Od szóstej do ósmej minuty widać przygotowana samolotów - nosiciela i latającego laboratorium. Pomalowano je białą farbą, celem odbicia jak największej części promieniowania cieplnego i zamontowano różną aparaturę pomiarową. Nosiciel bomby, bombowiec strategiczny Tu-95, był poważnie zmodyfikowany. Usunięto część zbiorników paliwa i drzwi do komory bombowej, przebudowano częściowo kadłub i zamontowano wzmocniony system podnoszenia bomby. Inaczej maszyna by nie udźwignęła ważącej 27 ton Car Bomby, która i tak nie mieściła się całkowicie do środka. W locie wystawała na zewnątrz. Istniał tylko jeden egzemplarz tak przebudowanego samolotu. Ze względu na modyfikację i ładunek najpewniej miał drastycznie ograniczony zasięg. Na pewno nie doleciałby do USA.

Specjalnie zmodyfikowany i pomalowany Tu-95, nosiciel car bomby Fot. Rosatom/domena publiczna

Kolejne siedem minut filmu to przygotowania na poligonie jądrowym na Nowej Ziemi. To również jedne z nielicznych obrazów pokazujących lokalizację większości radzieckich prób jądrowych. Trudno jednak powiedzieć, aby było widać coś ekscytującego. To bezludna lodowa pustynia. Ciekawe może być obserwowanie szczytowych rozwiązań radzieckiej elektroniki początku lat 60. Miała rejestrować wybuch i dostarczyć na jego temat danych użytecznych dla naukowców oraz wojskowych. W 13:35 minucie filmu zostaje pokazane serce poligonu, czyli "maszyna programowalna", której zadaniem było automatycznie wysyłać sygnały do aparatury pomiarowej w określonej sekwencji. Jej działanie musiało być co do sekundy zgrane ze zrzutem bomby z samolotu.

'Maszyna programowalna', czyli mózg oprzyrządowania pomiarowego na poligonie Fot. Rosatom/domena publiczna

Od 15 do 17 minuty widać proces podwieszania bomby pod Tu-95 i wspomniany specjalnie zmodyfikowany system jej podnoszenia z ziemi. Kolejne minuty to ostatnie przygotowania i lot do punktu zrzutu.

Wielkie widowisko bez większej przydatności

Od 21:30 zaczyna się część filmu wywołująca największe emocje, czyli zrzut i eksplozja. Po naprowadzeniu przez bombardiera na cel, samolot był kontrolowany automatycznie. Sama komenda uwolnienia ładunku też była automatyczna, tak aby wszystko zgrać idealnie ze wspomnianą "maszyną programowalną". Tuż po zrzuceniu Cara Tu-95 wykonał ostry zwrot i zaczął uciekać ze strefy rażenia. Bomba miała wielki spadochron hamujący (tak wielki, że na pewien czas zachwiał produkcją rajstop w ZSRR, z powodu zużycia ponad pół tony nylonu) i opadała powoli. W momencie eksplozji samolot był 45 kilometrów dalej. Fala uderzeniowa dogoniła go po przeleceniu kolejnych 30 kilometrów.

Zrzut. Od razu zaczyna otwierać się spadochron, aby dać jak największą szansę załodze bombowca Fot. Rosatom/domena publiczna

Niestety ujęcia samej eksplozji nie są najlepszej jakości, w porównaniu do wielu bardzo dokładnych filmów amerykańskich. Może to wynikać z tego, że pozostały tajne, albo z tego, że wielka siła eksplozji wymusiła umieszczenie kamer w dość dużej odległości. Mogło też dojść do zniszczenia części aparatury pomiarowej. Około 27 minuty widać częściowo zdewastowany przez falę uderzeniową bunkier, choć narrator zapewnia, że wszystko poszło zgodnie z planem i aparatura działała jak powinna. Około 28 minuty widać, jak naukowiec przegląda zdjęcia wykonane przez aparat, który musiał się znajdować blisko epicentrum.

Zdjęcia najpewniej wykonane przez automatyczne aparaty w pobliżu epicentrum Fot. Rosatom/domena publiczna

Ostatecznie wszystkie zgromadzone dane raczej nie przydały się na wiele. Udowodniły, że się da konstruować gigantyczne ładunki termojądrowe. Jednak Car Bomba była ślepym zaułkiem. Niepraktycznym gigantem o znaczeniu wyłącznie propagandowym. Choć Amerykanie też mieli swojego giganta i to doprowadzonego do użytecznej formy. Bomba B41 była najpotężniejszą prawdziwą bronią jądrową. Miała moc do 25 megaton przy masie zaledwie 4,8 tony. Jednak nigdy nie została przetestowana. Wyprodukowano ich około pół tysiąca na początku lat 60., po czym szybko wycofano ze służby do początku lat 70. Była po prostu mało przydatna do celów wojskowych. Dzisiaj standardem są ładunki o mocy rzędu 300 kiloton, ale naprowadzane z dużą precyzją rzędu dziesiątek, lub kilkuset metrów. Miniaturyzacja wygrała.