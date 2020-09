Szwecja. Zamknęli dzieci w pokojach zabitych deskami na 5 miesięcy, bo bali się koronawirusa

Jak podaje "The Guardian" sąd administracyjny w południowej Szwecji ustalił, że troje dzieci w wieku od 10 do 17 lat nie wychodziło z domów od marca do lipca 2020 roku. Cały ten czas spędzały w swoich pokojach, odizolowane także od siebie. Rodzice dodatkowo zabili deskami drzwi do ich pokoi. Z relacji rodziców wynika, że zrobili to z obawy przed zakażeniem koronawirusem. W tym czasie dzieci brały udział w nauczaniu zdalnym.

REKLAMA

Szwecja. Zamknęli dzieci w pokojach na pięć miesięcy ze strachu przed koronawirusem

Opiekę nad rodzeństwem przejęły szwedzkie służby socjalne, które odebrały dzieci rodzicom. Sąd administracyjny uznał, że dzieci na razie nie wrócą do domu i pozostaną pod opieką państwa. Rodzice zapowiedzieli już apelację od tej decyzji.

Adwokat rodzeństwa Mikael Svegfors wyjaśnił, że rodzina nie mówi płynnie po szwedzku. Informacji na temat koronawirusa szukali w mediach z kraju swojego pochodzenia. W ich ojczyźnie wprowadzono surowsze niż w Szwecji obostrzenia. - To przykład jak ludzie różnie myślą w różnych częściach świata. W to wszystko zostały wplątane dzieci - dodaje prawnik.

Rodzice bronią się, że dzieci nie były zmuszane do zostawania w swoich pokojach. Miały też możliwość wyjścia na zewnątrz "w każdej chwili".

Szwedzka opieka społeczna sprawdza, czy rodzice bez powodu nie zakazują dzieciom chodzić do szkoły

Jak o sprawie dowiedziały się służby? W Szwecji szkoły zamknięte były dla dzieci powyżej 16. roku życia. Placówki oświatowe otwarte były dla młodszych dzieci i nalegano w nich na pełną frekwencję. Rodziny, w tym też te, które należały do grupy ryzyka (ich dzieci np. są przewlekle chore), były zgłaszane do opieki społecznej. W przypadku braku uzasadnienia rodzice takich dzieci mogli być karami grzywnami.

Od początku epidemii w Szwecji zdiagnozowano 84 729 zakażeń koronawirusem. Liczba ofiar śmiertelnych wynosi natomiast 5 832 osoby.