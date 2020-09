Wielka Brytania. Dożywocie dla zabójcy dwóch kobiet. Przez lata ukrywał ich ciała w lodówce

Rozczłonkowane ciała Henriett Szucs i Mihrican Mustafy były przetrzymywane w lodówce przez długi czas zanim znalazła je policja. Ciało Szucs było ukryte w mieszkaniu mężczyzny przez ponad 3 lata, a Mustafy przez prawie dwa. Policja dokonała szokującego odkrycia w mieszkaniu Younisa w kwietniu 2019 r.

Wielka Brytania. Dożywocie dla 36-latka, który zabił dwie kobiety. Ciała ukrywał w lodówce

The Guardian informuje, że 34-letnia Henriett Szucs została zamordowana w 2016 r., po tym, gdy postanowiła zamieszkać z Younisem w jego mieszkaniu we wschodnim Londynie. Druga z kobiet, Mihrican Mustafa, zaginęła w maju 2018 r.

W czasie procesu, Younis nie przyznał się do zarzutu podwójnego morderstwa. Przyjął jednak odpowiedzialność za niedopuszczenie do zgodnego z prawem pogrzebu obu kobiet. Mężczyzna twierdzi, że Szucs zginęła w jego mieszkaniu pod jego nieobecność. Twierdzi, że postanowił nie wzywać policji, ponieważ wpadł w panikę.

Younis zeznał, że schował ciało 34-letniej kobiety do lodówki, którą kupił tego samego dnia. W schowaniu ciała pomógł mu mężczyzna, któremu za to zapłacił. Dwa lata później – jak twierdzi Younis – ten sam mężczyzna zmusił go do schowania ciała Mihrican Mustafy. Przestępca nie okazał żadnych emocji podczas odczytywania wyroku.

"Odrażająca i niebezpieczna postać"

Prokuratura stwierdziła, że obie kobiety były poddane brutalnej przemocy. Obie miały liczne obrażenia ciała. Jak stwierdzono w czasie procesu, Younis wyszukiwał swoje ofiary wśród skrzywdzonych i wrażliwych kobiet. Zarówno Szucs, jak i Mustafa były bezdomne i uzależnione od narkotyków. Na krótki czas przed swoją śmiercią związały się z Younisem.

Simon Harding, policjant, który pracował nad sprawą, powiedział, że Younis jest "odrażającą i niebezpieczną postacią, która żerowała na wrażliwych kobietach, aby je zdominować i poważnie skrzywdzić". Policjant dodał również, że Younis nie okazał żadnej skruchy. Zamiast tego wystawił rodziny ofiar na cierpnie związane z procesem. – Byli niesamowicie odważni przez ten cały proces. Słuchanie jego kłamstw jest męką – powiedział Harding.