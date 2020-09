Otrucie Aleksieja Nawalnego. Szef NATO: Wzywamy Rosję do ujawnienia informacji o programie nowiczok

Naradę zwołano w związku z próbą otrucia rosyjskiego opozycjonisty nowiczokiem - neurotoksyną powstałą w ramach poszerzania arsenału broni chemicznej. Sojusznicy w NATO potępili próbę otrucia Aleksieja Nawalnego.

- Użycie tego środka pokazuje brak szacunku dla ludzkiego życia - powiedział szef Sojuszu. Jens Stoltenberg dodał, że sojusznicy wezwali też Rosję do przeprowadzenia niezależnego śledztwa i do pełnej współpracy z Organizacją do spraw Zakazu Broni Chemicznej. - Są poważne pytania, na które Rosja powinna odpowiedzieć i przeprowadzić śledztwo - podkreślił Jens Stoltenberg.

Wcześniej o śledztwo w sprawie próby otrucia rosyjskiego opozycjonisty zaapelowała również Unia Europejska. Wspólnota wezwała również do międzynarodowej reakcji i nie wykluczyła sankcji wobec Rosji. Oświadczenie w imieniu dwudziestu siedmiu krajów opublikował szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.

Rosyjski rząd powinien zrobić wszystko, by wyjaśnić okoliczności zbrodni, przeprowadzając pełne oraz przejrzyste dochodzenie i sprawców postawić przed sądem. Bezkarność nie będzie tolerowana

- czytamy w nim.

- Śledztwo w sprawie możliwego otrucia Aleksieja Nawalnego zostanie wszczęte, jeśli informacja o obecności toksycznych substancji w jego organizmie się potwierdzi. Moskwa oczekuje, że dane w tej sprawie napłynął z Berlina - poinformował w piątek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, donosi serwis rp.pl, powołując się na agencję Interfax.

Otrucie Aleksieja Nawalnego. Jest skarga do moskiewskiego sądu na bezczynność śledczych

Moskiewski sąd zbada, czy organy ścigania nie naruszyły prawa, odmawiając wszczęcia postępowania w sprawie próby otrucia Aleksieja Nawalnego. Skargę na bezczynność Komitetu Śledczego złożyli współpracownicy lidera opozycji.

Aleksiej Nawalny od 20 sierpnia jest w śpiączce i przebywa w berlińskiej klinice Charite. Niemieccy lekarze poinformowali najpierw, że rosyjskiego opozycjonistę próbowano otruć. Następnie wskazali, że użyto do tego substancji bojowej z rodziny trucizn nowiczok.

