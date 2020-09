Morawiecki z mocnym apelem ws. Nawalnego. "Mamy do czynienia z wrogim reżimem. Czas wyciągnąć wnioski"

Gruzja 2008. Krym i Donbas od 2014. MH17 [zestrzelenia samolotu Malaysia Airlines nad terytorium Ukrainy - przyp. red.]. Salisbury 2018 [otrucie Siergieja Skripala i jego córki - przyp. red.]. Berlin 2019. Nawalny 2020. Ile pobudek potrzebujemy, aby w końcu zorientować się, że mamy do czynienia z wrogim reżimem? Dialog, partnerstwo, kompromis - to obce im słowa. Czas wyciągnąć wnioski

- napisał na Twitterze Mateusz Morawiecki.

Otrucie Aleksieja Nawalnego

Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny stracił przytomność, lecąc samolotem z Tomska do Moskwy. Pilot lądował w Omsku i tam przez dwa dni zajmowali się nim rosyjscy lekarze. Omscy specjaliści przekonywali, że pacjenta nie otruto, a jedynie ma kłopoty z metabolizmem. Rodzina i współpracownicy Nawalnego, nie uwierzyli w ich słowa i przetransportowali polityka do Berlina. Po siedmiu dniach obserwacji niemieccy lekarze orzekli, że zmniejsza się bezpośrednie zagrożenie życia pacjenta, ale jego stan nadal jest ciężki. Nawalny jest w śpiączce, podłączony został do urządzeń wspomagających oddychanie. Lekarze wciąż nie potrafią określić, jakie będą skutki otrucia.

Natomiast w środę rząd w Berlinie ujawnił wyniki badań z laboratorium Bundeswehry. Kanclerz Niemiec Angela Merkel poinformowała, że eksperci wojskowi współpracujący z Organizacją o Zakazie Broni Chemicznej ustalili, iż rosyjskiego opozycjonistę próbowano otruć bojowym preparatem z grupy substancji nowiczok.

