Niemcy: "Nawalnego otruto nowiczokiem". Światowi przywódcy reagują. "Nikczemny i tchórzliwy czyn"

Wczesnym popołudniem rząd w Berlinie ujawnił wyniki badań z laboratorium Bundeswehry. Kanclerz Niemiec Angela Merkel poinformowała, że eksperci Bundeswery, współpracujący z Organizacją o Zakazie Broni Chemicznej ustalili, iż rosyjskiego opozycjonistę próbowano otruć bojowym preparatem z grupy substancji nowiczok. - Nasuwają się trudne pytania, na które jedynie rosyjski rząd może i powinien odpowiedzieć - podkreśliła Angela Merkel. Dodała, że poinformuje partnerów z Unii Europejskiej i NATO o wynikach badań. - Razem omówimy sytuację i w zależności od reakcji Rosji uzgodnimy odpowiednią, wspólną reakcję" - dodała.

Niemcy: "Aleksiej Nawalny otruty nowiczokiem". Von der Leyen: "Nikczemny czyn"

Rzecznik Kremla odnosząc się do informacji podanych przez kanclerz Niemiec oświadczył, że Rosja jest gotowa do wszechstronnej współpracy, aby wyjaśnić sytuację związaną z Aleksiejem Nawalnym. Dmitrij Pieskow podkreślił, że rosyjscy lekarze nie wykryli śladów trucizny w organizmie opozycyjnego polityka. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Marija Zacharowa nazwała oświadczenia niemieckiego rządu "kampanią informacyjną przeciwko Moskwie". Szef senackiej komisji ochrony suwerenności Andriej Klimow zapowiedział, że senatorowie przedyskutują sytuację, związaną z Aleksiejem Nawalnym, w kontekście ewentualnej ingerencji państw trzecich w wewnętrzne sprawy Rosji.

Sekretarz generalny NATO potępił próbę otrucia rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego nowiczokiem. Jens Stoltenberg napisał na Twitterze, że oczekuje od Rosji pełnego i przejrzystego dochodzenia. Szef Sojuszu poinformował, że przeprowadzi konsultacje na temat konsekwencji z Niemcami i wszystkimi sojusznikami.

"To nikczemny i tchórzliwy czyn - ponownie" - napisała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Szef dyplomacji UE wzywa Rosję do przejrzystego dochodzenia

Oświadczenie w sprawie otrucia Nawalnego opublikował szef unijnej dyplomacji Josep Borrell po konsultacjach z europejskimi stolicami. Borrell napisał, że Unia Europejska potępiła zatrucie lidera rosyjskiej opozycji. Dodał, że analiza toksykologiczna wykazała, że Aleksieja Nawalnego próbowano otruć środkiem chemicznym z grupy nowiczok, opracowanym przez Związek Radziecki, a później przez Rosję. "Użycie broni chemicznej jest całkowicie niedopuszczalne i jest złamaniem prawa międzynarodowego" - czytamy w oświadczeniu szefa unijnej dyplomacji. Wzywając Rosję do przeprowadzenia przejrzystego dochodzenia Josep Borrell napisał też, że ta sprawa nie może pozostać nierozwiązana. Dodał, że "osoby odpowiedzialne powinny stanąć przed sądem".

Wyjaśnień od Moskwy ws. otrucia Nawalnego zażądał też Londyn. Na Wyspach budzi to natychmiastowe skojarzenia z wydarzeniami w Salisbury i próbą otrucia Siergieja Skripala, byłego podwójnego agenta, przekazującego sekrety brytyjskim służbom. "Rosja musi powiedzieć prawdę na temat tego, co stało się z panem Nawalnym - apeluje szef brytyjskiej dyplomacji. "Nowiczok został użyty na terenie Królestwa, z tragicznym skutkiem - przypomina Dominic Raab. I dodaje, że "absolutnie nie do zaakceptowania jest ponowne użycie tej zakazanej broni chemicznej. Krótkie oświadczenie głosi, że "znów jesteśmy świadkami przemocy skierowanej przeciwko czołowej postaci rosyjskiej opozycji".

Stanowisko w sprawie otrucia Nawalnego zajął również Biały Dom. Rzecznik amerykańskiej Narodowej Rady Bezpieczeństwa John Ullyot zapowiedział współdziałanie z sojusznikami USA w celu ukarania sprawców.

"Stany Zjednoczone są głęboko zaniepokojone opublikowanymi dziś wynikami badań. Otrucie Aleksieja Nawalnego jest całkowicie karygodne" - napisał Ullyot w oświadczeniu przesłanym Polskiemu Radiu. Rzecznik Narodowej Rady Bezpieczeństwa, która działa przy Białym Domu, przypomniał, że Rosja w przeszłości posługiwała się substancją chemiczną nowiczok. "Naród rosyjski ma prawo wyrażać swoje poglądy w pokojowy sposób bez strachu przed jakimkolwiek odwetem, a już z pewnością nie z użyciem środków chemicznych" - podkreślił rzecznik Narodowej Rady Bezpieczeństwa.

Rosyjska publicystka: Sygnał, że polityczne zabójstwa są akceptowane

Niezależna publicystka Julija Łatynina napisała w "Nowej Gazietie", że próba zamordowania lidera opozycji, to "sygnał świadczący o tym, że polityczne zabójstwa i przemoc są akceptowane". Dziennikarka przypomina, że w ostatnim czasie brutalnie rozprawiano się w Rosji z działaczami opozycji i reporterami ujawniającymi niewygodne dla władz fakty. "Kreml dał sygnał, że nastała nowa epoka - epoka otwartych politycznych rozpraw" - napisała Julija Łatynina. Publicystka ostrzegła, że skala przemocy może osiągnąć poziom z okresu stalinowskiego terroru. "Wraz ze spadkiem notowań władzy, będzie rosła liczba oponentów reżimu, którzy zostaną zamordowani lub pobici" - podkreśliła rosyjska dziennikarka.

Otrucie Skripala - wtedy też użyto nowiczoka

W wyniku ataku w Salisbury w na początku 2018 roku Siergiej Skripal wraz z córką, na wiele tygodni trafili do szpitala, a cztery miesiące później przez przypadek substancją otruło się dwoje Brytyjczyków: Charles Rowley i Dawn Sturgess. Kobieta zmarła. O atak Brytyjczycy oskarżają Kreml, który jednak wszystkiemu zaprzecza.