Otrucie Aleksieja Nawalnego. BBC: Testy wykazały, że użyto nowiczoka

Według BBC, które powołuje się na niemiecki rząd, badania toksykologiczne przeprowadzone na Aleksieju Nawalnym dały "jednoznaczny dowód" na obecność substancji z grupy nowiczoków w organizmie lidera rosyjskiej opozycji. Niemcy wezwały Rosję do złożenia wyjaśnień w tej sprawie i stanowczo potępiły atak na opozycjonistę. Informacje o wynikach badań klinicznych zostaną przekazane rosyjskiemu ambasadorowi w Berlinie. Wyniki testów zostaną też przekazane krajom Unii Europejskiej i partnerom w NATO. Jak przekazał Seibert, Niemcy omówią z nimi możliwą reakcję na działania Rosji.

Otrucie Aleksieja Nawalnego

Aleksiej Nawalny stracił przytomność lecąc samolotem z Tomska do Moskwy. Pilot lądował w Omsku i tam przez dwa dni zajmowali się nim rosyjscy lekarze. Omscy specjaliści przekonywali, że pacjenta nie otruto, a jedynie ma kłopoty z metabolizmem. Rodzina i współpracownicy Nawalnego, nie uwierzyli rosyjskim lekarzom i przetransportowali polityka do Berlina. Po siedmiu dniach obserwacji niemieccy lekarze orzekli, że zmniejsza się bezpośrednie zagrożenie życia pacjenta. Jednak, według ich oceny stan zdrowia Aleksieja Nawalnego nadal jest ciężki i stabilny. Polityk jest w śpiączce i podłączony do urządzeń wspomagających oddychanie. Lekarze wciąż nie potrafią określić jakie będą skutki choroby.