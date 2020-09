USA. Niedźwiedź w supermarkecie. To już druga taka wizyta w ciągu dwóch tygodni [WIDEO]

Niedźwiedź odwiedził sklep Kings Beach Safeway nad jeziorem Tahoe w północnej Kalifornii. Nagranie ze zdarzenia umieszczono w internecie. Wkrótce zdobyło ogromną popularność.

REKLAMA

USA. Niedźwiedź w kalifornijskim supermarkecie. To już kolejna taka wizyta

- Jadąc do sklepu, nie mogłam sobie nawet wyobrazić, co możemy zastać na miejscu - powiedziała Rubi Nevarez, klientka sklepu, cytowana przez Agencję Reutera. - Z tego, co mi wiadomo, to już drugi raz - dodaje kobieta, która później umieściła wideo ze zdarzenia w internecie.

Z relacji Nevarez wynika, że niedźwiedź przemieszczał się po sklepie bez wyraźnego celu, po czym wyszedł, nie robiąc żadnego zamieszania. - Niedźwiedź wyszedł z własnej woli po tym, gdy dostrzegł poruszenie, jakie wywołał wśród klientów - powiedziała Nevarez.

Reuters zwraca uwagę na to, że poprzednia wizyta niedźwiedzia w kalifornijskim sklepie miała miejsce 18 sierpnia. Zwierzę przeszło przez kilka alejek, a następnie opuściło pomieszczenie z jednym opakowaniem nachosów.