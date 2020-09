Na dopalaczu tuż przed bombowcem strategicznym. Ryzyko groźnego incydentu rośnie

Cała seria wymownych pokazów siły w powietrzu nad Europą rozpoczęła się 22 sierpnia. Cywile śledzący aktywność wojskowych samolotów zauważyli wówczas, że sześć amerykańskich bombowców strategicznych B-52 wystartowało alarmowo z bazy Minot w Dakocie Północnej i obrała kurs ku biegunowi północnemu.

Ich trasa żywcem przypominała ćwiczenia z okresu zimnej wojny. Wówczas amerykańskie bombowce strategicznie rutynowo, a przez długi czas nieustannie i to z gotową do użycia bronią jądrową, latały przez biegun w kierunku granic ZSRR. 22 sierpnia szóstka B-52 poleciała jednak ku przestrzeni powietrznej Norwegii, a stamtąd do Wielkiej Brytanii. Cały lot odbyły z włączonymi transponderami, zdradzającymi ich pozycję. Tak, aby nikt ich nie przeoczył.

Cywilni eksperci szybko dostrzegli, że wszystkie sześć maszyn należało do tych, które są przystosowane do przenoszenia broni jądrowej. W teorii mogły mieć ze sobą 120 rakiet manewrujących AGM-86 z głowicami termojądrowymi. Mają one oficjalnie zasięg "co najmniej" 2,5 tysiąca kilometrów. Oznacza to, że po przeleceniu przez biegun i dotarciu nad Morze Norweskie oraz osłonę norweskich myśliwców, mogły uwolnić z bezpiecznej pozycji falę groźnych rakiet, zdolnych sięgnąć większości europejskiej części Rosji. Jeden z amerykańskich ekspertów ds. broni jądrowej nazwał całą operację "przesłaniem pod adresem Rosji".

Bombowce strategiczne w Europie

Po wykonaniu tego pokazu siły, bombowce wylądowały w brytyjskiej bazie RAF Fairford, głównej bazie amerykańskiego lotnictwa strategicznego w tej części świata. Ostatnimi czasy coraz częściej. Po zakończeniu zimnej wojny baza została na wiele lat uśpiona i praktycznie nie była wykorzystywana. W ostatnich latach została jednak ponownie przywrócona do pełnej gotowości. Amerykańskie bombowce B-1, B-2 i B-52 przylatują tam regularnie i w oparciu o nią przeprowadzają różne ćwiczenia w Europie oraz Afryce.

Tak też jest obecnie. Sześć B-52 nadal pozostaje w RAF Fairford i przez ostatni tydzień wykonały liczne loty nad wieloma państwami NATO. W piątek 28 sierpnia czwórka z nich odbyła pokazowy lot nad wszystkimi europejskimi członkami Sojuszu. Podczas przelotu nad Polską eskortowały je myśliwce Sił Powietrznych.

Incydent nad Morzem Czarnym

Lot wokół Europy dał też okazję Rosjanom do pokazania co myślą o amerykańskich bombowcach. 28 sierpnia w przestrzeni międzynarodowej nad Morzem Czarnym doszło do incydentu z udziałem formacji B-58 i dwóch rosyjskich myśliwców Su-27. Rosjanie tradycyjnie wysłali swoje maszyny na spotkanie bombowców zbliżających się do ich granic, celem zamanifestowania swojej obecności. Również tradycyjnie doszło do manewrów Su-27, które są określane przez NATO jako "niebezpieczne i nieprofesjonalne".

Amerykanie opublikowali wideo wykonane z kokpitu jednego z B-52, na którym wyraźnie widać, jak jeden z Su-27 dwukrotnie wyprzedza bombowiec i przelatuje w małej odległości przed nim. Według lotnictwa USA, rosyjski myśliwiec znajdował się w odległości "mniejszej niż sto stóp", czyli mniej niż 30 metrów. Rosyjski pilot miał wykonywać swoje manewry z użyciem dopalacza i wywoływać turbulencje, w które wpadał B-52. Jak na standardy bezpieczeństwa w powietrzu, "mniej niż 30 metrów", to odległość właściwie żadna.

Tego rodzaju manewrów Rosjanie jeszcze nie wykonywali. W przeszłości Amerykanie skarżyli się wielokrotnie na ich zdaniem zbyt bliskie przeloty rosyjskich myśliwców, ale nigdy nie chodziło o gwałtowne manewry przed dziobem ich maszyn.

Pod koniec wideo udostępnionego przez Amerykanów, kiedy widać drugi przelot Su-27 przed dziobem B-52, można zobaczyć efekty dość brutalnej ingerencji wojskowego cenzora. Białe prostokąty zakrywają znaczną część okien kokpitu. To dlatego, że załogi bombowców zapisują w tych miejscach różne istotne informacje na temat swojego samolotu i aktualnej misji.

Incydent nad Bałtykiem

Tego samego dnia, miało dojść do drugiego incydentu z udziałem B-52 i Su-27. Tym razem nad Bałtykiem. Według komunikatu NATO, rosyjskie maszyny wystartowały z Obwodu Kaliningradzkiego na przechwycenie amerykańskich bombowców, które leciały w przestrzeni międzynarodowej. Piloci Su-27 mieli tak się zapędzić w pogoni za B-52, że wlecieli "daleko w duńską przestrzeń powietrzną wokół wyspy Bornholm". W reakcji wystartowała dyżurna para alarmowa duńskich myśliwców, ale Rosjanie zawczasu zawrócili i odlecieli. Według NATO, było to pierwsze tak rażące naruszenie sojuszniczej przestrzeni powietrznej od wielu lat.

Pierwszego września komunikat w tej sprawie wydało rosyjskie wojsko. Według niego, trzy Su-27 zostały poderwane w celu "identyfikacji nieznanych samolotów zbliżających się do granic Federacji Rosyjskiej". Po dokonaniu owej identyfikacji i odleceniu bombowców od rosyjskiej przestrzeni powietrznej, Su-27 miały spokojnie wrócić na lotnisko. Nie dokonując żadnych naruszeń. W komunikacie, podanym dalej przez agencję TASS, pada jednak stwierdzenie, że do wydarzenia doszło 31 sierpnia. Nie wiadomo, czy to jakiś błąd, czy Rosjanie i NATO mówią o dwóch różnych wydarzeniach.

Ważne negocjacje, a w tle pokazy siły

Tego rodzaju incydenty, nawet gdyby doszło do zderzenia w powietrzu, w obecnej rzeczywistości wojny nie wywołają. Mogą jednak wywołać poważny kryzys i znacznie pogorszyć relacje pomiędzy NATO a Rosją.

Tymczasem Amerykanie i Rosjanie są obecnie w trakcie bardzo ważnych negocjacji, które w przestrzeni publicznej mijają bez większego echa. Do lutego 2021 roku wygaśnie podstawowy traktat ograniczający arsenały jądrowe Rosji i USA - Nowy START. Oba państwa póki co nie potrafią uzgodnić jego przedłużenia. W lipcu w Wiedniu odbyła się pierwsza runda rozmów, a 18-19 sierpnia druga. To najpoważniejsze negocjacje rozbrojeniowe pomiędzy oboma mocarstwami od wielu lat. Porozumienia nadal brak, ale sygnały wysyłane przez obie strony pozwalają zachować pewien optymizm.

Nie przeszkadza to jednak Amerykanom i Rosjanom prężyć muskuły. Dotyczy to przy tym nie tylko incydentów w powietrzu. Ostatnie tygodnie to też niecodzienne zdarzenia na morzu. 21 sierpnia flota USA wydała niecodzienny komunikat, informując o obecności atomowego okrętu podwodnego USS Seawolf u wybrzeży Norwegii. Opublikowano nawet zdjęcia jednostki na powierzchni w pobliżu Tromso. To bardzo rzadka sytuacja, ponieważ standardowo lokalizacja atomowego okrętu na patrolu to ścisła tajemnica. Tutaj ogłoszono ją jednak wszem i wobec.

Być może to skłoniło Rosjan do zrobienia czegoś podobnego. 28 sierpnia amerykańskie wojsko poinformowało, że wykryło "rosyjski okręt podwodny wynurzający się w pobliżu Alaski". Nie doszło do naruszenia granicy. Rosjanie otwarcie prowadzą duże ćwiczenia floty na Morzu Beringa, pomiędzy Kamczatką a Alaską. Jednak wynurzanie atomowego okrętu podwodnego to rzadka sprawa. Rosjanie dzień później potwierdzili, że ich okręt Omsk celowo pojawił się na powierzchni podczas ćwiczeń, aby później dokonać alarmowego zanurzenia i wystrzelić swoje rakiety. Trudno zinterpretować całą sytuację inaczej, niż pokaz siły.



Strzelania rakietowe podczas ostatnich ćwiczeń Floty Oceanu Spokojnego. Na końcu atomowy okręt podwodny Omsk, typu Antej (NATO Oscar-II).