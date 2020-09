Białoruś. Pracownicy komisji o naciskach: "Kazali nam podpisać końcowe protokoły", "Zdradziłem naród"

"To była parodia sprawiedliwości", "Kazali nam podpisać protokoły przed zakończeniem głosowania. Powiedzieliśmy im, że to przestępstwo", "Ja uległem presji, zdradziłem naród" - to niektóre z relacji pracowników białoruskich komisji wyborczych, do których dotarła agencja Assosiated Press. Jak mówią, jeszcze przed zakończeniem głosowania kazano im podpisać protokoły końcowe, przy czym pole "suma głosów" mieli na nich zostawić puste.

