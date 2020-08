Stan Nawalnego poprawia się, ale nadal jest poważny. Lekarze zwracają się o pomoc do wojskowych ekspertów

Lider rosyjskiej opozycji od ponad tygodnia jest nieprzytomny i przebywa w niemieckiej klinice. Tamtejsi specjaliści już na podstawie wstępnych analiz orzekli, że rosyjskiego opozycjonistę próbowano otruć substancją podobną do tych, które są używane do produkcji broni chemicznej.

Lekarze z niemieckiej kliniki Charite chcą, aby w zdiagnozowaniu Aleksieja Nawalnego pomogli wojskowi eksperci zajmujący się analizą trujących substancji bojowych. Wnioski o pomoc zostały skierowane do Monachium i brytyjskiego Porton Down. W pierwszym ośrodku badane są preparaty, które wykorzystywano jako broń chemiczną. W drugim leczono byłego podwójnego agenta Siergieja Skripala, którego w 2018 roku próbowały otruć rosyjskie służby specjalne.

Aleksiej Nawalny stracił przytomność, lecąc samolotem z Tomska do Moskwy. Pilot lądował w Omsku i tam przez dwa dni opozycjonistą zajmowali się rosyjscy lekarze. Omscy specjaliści przekonywali, że pacjenta nie otruto, a jedynie ma kłopoty z metabolizmem. Rodzina i współpracownicy Nawalnego, nie uwierzyli w ich słowa i przetransportowali polityka do Berlina. Po siedmiu dniach obserwacji niemieccy lekarze orzekli, że zmniejsza się bezpośrednie zagrożenie życia pacjenta. Jednak, według ich oceny, stan zdrowia Aleksieja Nawalnego nadal jest ciężki. Polityk jest w śpiączce, podłączony został do urządzeń wspomagających oddychanie. Lekarze wciąż nie potrafią określić, jakie będą skutki otrucia.

