17-latek oskarżony o zabójstwo protestujących w Kenoshy. Przyznał się policji, ale nie został zatrzymany

Postrzelenie Jacoba Blake'a przez policjanta doprowadziło do gwałtownych protestów w mieście Kenosha w stanie Wisconsin. Trwają one od niedzieli. Do miasta została skierowana Gwardia Narodowa. Trzeciej nocy zamieszek doszło do strzelaniny, w której zginęły dwie osoby (26-latek z Silver Lake w stanie Wisconsin i 36-latek z Kenoshy), a jedna została ranna. W sieci pojawiło się nagranie tego zdarzenia:

REKLAMA

>>>USA. Postrzelenie Jacoba Blake'a. Są wstępne ustalenia departamentu sprawiedliwości

Jak informuje BBC, ogień do protestujących miał otworzyć 17-letni Kyle Rittenhouse. W środę nastolatek został aresztowany, gdy przebywał w domu swojej matki w Antiochii w stanie Illinois (ok. 24 km od Kenoshy). Postawiono mu już zarzut morderstwa pierwszego stopnia. Napastnika nie ujęto od razu, choć po oddaniu strzałów podszedł on z uniesionymi rękami do policyjnych furgonetek. Te odjechały jednak w kierunku demonstrujących.

Organizacja We Can't Breath opisuje, że nastolatek - wbrew temu, co podają niektóre prawicowe media - nie strzelał w obronie własnej. Po zabiciu pierwszej osoby próbowano go dogonić i rozbroić, ale oddawał strzały w stronę goniących go ludzi, a po chwili znów zaczął strzelać w tłum. Po wszystkim podszedł do oddziału SWAT, sygnalizując, że zastrzelił trzy osoby, ale zabroniono mu się zbliżać. "Nie strzelano do niego, nie odebrano mu broni, nie został zatrzymany. Opuścił miasto i w rodzinnym mieście oddał się w ręce policji" - czytamy.

Zobacz wideo Kamala Harris może objąć stanowisko wiceprezydenta USA

USA. Kyle Rittenhouse oskarżony o morderstwo dwóch protestujących. Co wiemy o 17-latku?

Jeszcze przed strzelaniną Rittenhouse przez wiele godzin "patrolował" ulice Kenoshy, co widać na filmach udostępnionych w Internecie. Napotkanym dziennikarzom powiedział, że jego "zadaniem" jest pilnowanie budynków, ale i udzielanie pomocy medycznej protestującym.

Telewizja BCC dotarła do szczegółów z życia nastolatka oskarżonego o morderstwo dwóch protestujących. Profile Rittenhouse'a w mediach społecznościowych świadczą o tym, że od lat jest on zafascynowany policją. Na jego zdjęciu profilowym na Facebooku znalazło się logo Blue Lives Matter, ruchu pro-policyjnego, którego zwolennicy często ścierają się z aktywistami Black Lives Matter.

Rittenhouse publikował też posty, w których oddawał hołd funkcjonariuszom zabitym na służbie, a także opublikował zdjęcia, na których ubrany był w pełny mundur policyjny. Departament Policji w Grayslake przekazał, że nastolatek jest byłym członkiem lokalnego programu kadetów. Kolejną pasją nastolatka była broń palna, z którą pozował na fotografiach. Chwalił się też tym, że umie składać karabin szturmowy.

Z doniesień mediów wynika, że do Kenoshy nastolatka uzbrojonego w broń, której nie miał prawa posiadać, przywiozła jego matka.

Strzelanina w Kenoshy. Oskarżony o morderstwo wcześniej pojawił się na wiecu Donalda Trumpa

Jak twierdzi BBC, aktywność Rittenhouse w mediach społecznościowych sugerują, że był on zagorzałym zwolennikiem prezydenta USA Donalda Trumpa. Nastolatek uczestniczył w styczniowym wiecu amerykańskiego przywódcy z Iowa. Film z tego wydarzenia podejrzany opublikował w serwisie TikTok. Z kolei w opisie swojego konta na Instagramie zamieścił wyborcze hasło "Trump 2020".

W rozmowie z BuzzFeed News rzecznik sztabu amerykańskiego prezydenta podkreślił, że Rittenhouse "nie ma nic wspólnego z kampanią Donalda Trumpa".

"Prezydent Trump wielokrotnie i konsekwentnie potępiał wszelkie formy przemocy. Wierzy też, że musimy chronić wszystkich Amerykanów przed chaosem i bezprawiem (…). W pełni popieramy organy ścigania za ich szybkie działania w tej sprawie" - dodał Tim Murtaugh.