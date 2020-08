Sprawca masakry w Christchurch skazany. Pierwszy taki wyrok w historii Nowej Zelandii

W czwartek 27 sierpnia Sąd Najwyższy w Christchurch w Nowej Zelandii wydał wyrok skazujący 29-letniego Brentona Tarranta na dożywotnią karę więzienia bez możliwości zwolnienia warunkowego. Mężczyzna przyznał się do zamordowania 51 osób, 40 prób usiłowania zabójstwa i terroryzmu. Tarrant jest tym samym pierwszą osobą w historii Nowej Zelandii skazaną za ostatnie z wymienionych przestępstw - relacjonuje CNN.

Sędzia do Tarranta: Nie ma pan żadnej empatii dla swoich ofiar

Brenton Tarrant brał udział w rozprawie, ale nic nie mówił. Przez cztery dni słuchał zeznań 91 ocalałych i krewnych ofiar, które opowiadały o zdarzeniach z 15 marca 2019 roku. Tarrant siedział cicho, nie okazując żadnych emocji. W imieniu terrorysty przemówił jego obrońca.

- Pan Tarrant nie sprzeciwia się wnioskowi. Powinien zostać skazany na dożywocie bez możliwości wcześniejszego zwolnienia - powiedział Pip Hall do sądu.

Sędzia Cameron Mander zwrócił się bezpośrednio do sprawcy, mówiąc, że nie okazał ofiarom żadnej litości, a to, co zrobił, było "brutalne i bezduszne". - Pana działania były nieludzkie. O ile jestem w stanie ocenić, nie ma pan żadnej empatii dla swoich ofiar. [...] Pana zbrodnie są tak nikczemne, że nawet jeśli będzie pan więziony do śmierci, nie wyczerpią one wymogów kary - powiedział Mander, którego słowa cytuje BBC.

Atak terrorystyczny w Christchurch

15 marca 2019 roku Breton Tarrant przejechał ok. 360 km z miasta Dunedin do Christchurch. Kiedy dojechał na miejsce, wysłał swojej rodzinie wiadomość, w której opisywał swoje plany, a następnie włączył kamerę GoPro, którą miał na kamizelce i udał się do meczetu, w którym muzułmanie odprawiali piątkowe modły. W meczecie Al Noor zabił 44 osoby i ranił 35. Następnie udał się do Centrum Islamskiego Linwood, gdzie zabił siedem osób i zranił kolejnych pięć. Atak terrorystyczny w Christchurch był w całości transmitowany na Facebooku w relacji prowadzonej na żywo przez Tarranta.