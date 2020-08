USA. Nadciąga ekstremalnie niebezpieczny huragan Laura. "Jeśli każą wam uciekać, uciekajcie!"

Zbliżający się do Stanów Zjednoczonych huragan Laura został zakwalifikowany do czwartej kategorii - podaje agencja Associated Press. Eksperci określają Laurę jako "wyjątkowo niebezpieczną". Władze stanów Teksas i Luizjana nakazały ewakuację mieszkańców przybrzeżnych miejscowości. Huragan ma uderzyć w Stany Zjednoczone w środę w późnych godzinach wieczornych czasu lokalnego lub we wczesnych porannych w czwartek.

