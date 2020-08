CBŚP zlikwidowało nielegalną fabrykę papierosów w Niemczech. Zatrzymano Polaków i Ukraińców

CBŚP z oddziałem w Bydgoszczy ustaliło, że na terenie Niemiec może działać nielegalna fabryka papierosów. Funkcjonariusze we współpracy z Europolem rozpoczęli w tym celu współpracę z Biurem Kontroli Celnej w Essen Służby Celnej Republiki Federalnej Niemiec.

CBŚP zakończyło działalność fabryki. Papierosy wyceniono na prawie 4 mln euro

Swoimi podejrzeniami funkcjonariusze podzielili się z niemieckim oddziałem organów ścigania. Efektem tego była likwidacja fabryki. Zatrzymano łącznie 12 osób, w tym sześciu Polaków i sześciu obywateli Ukrainy.

W wyniku przeszukania zabezpieczono łącznie 11 milionów sztuk papierosów, sześć ton tytoniu oraz niezliczone ilości komponentów potrzebnych do produkcji wyrobów tytoniowych. Dodatkowo przejęto maszynę do produkowania papierosów, urządzenie do ich pakowania, dwie suszarki, sprężarki, agregaty prądotwórcze, wózek widłowy, ciągnik siodłowy z naczepą i dwa samochody.

Kolejnym etapem śledztwa było oszacowanie wartości przejętych przedmiotów. Niemieccy funkcjonariusze wyliczyli, że kwota uszczupleń należnych podatków wyniosła ok. 2,4 mln euro, zaś wartość papierosów to 3,8 mln euro. Nielegalnie produkowane papierosy miały docelowo dotrzeć na czarny rynek w Wielkiej Brytanii.