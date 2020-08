Protesty nie ustają, w Mińsku pojawili się też "fani prezydenta". UE pracuje nad "czarną listą"

Zwolennicy białoruskiej opozycji przyszli na Plac Niepodległości w Mińsku z historycznymi biało-czerwono-białymi flagami i parasolami, gdyż pod wieczór zaczął padać deszcz.

REKLAMA

Wcześniej pod budynkiem ministerstwa edukacji w Mińsku odbył się wiec kilkuset nauczycieli. Protestowali oni przeciwko poniedziałkowym wypowiedziom prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Mówił on, że w szkołach mogą pracować tylko ci nauczyciele, którzy akceptują państwową ideologię.

- Wszyscy tu przyszli w celach pokojowych, my chcemy dobra, swobody i sprawiedliwości. Chcemy uczyć nasze dzieci w nowym, dobrym i sprawiedliwym świecie - podkreślała jedna z nauczycielek.

Zobacz wideo Protest nauczycieli w Mińsku / Jakub Górnicki, Outriders

W Mińsku na osobnej demonstracji pojawili się również zwolennicy prezydenta Alaksandra Łukaszenki. "Są tam prawdziwi fani Łukaszenki, ale także pracownicy sektora publicznego przywiezieni przymusowo" - skomentował na Twitterze białoruski dziennikarz Franciszak Wiaczorka.

Na 10 dni aresztu zostali skazani członkowie opozycyjnej Rady Koordynacyjnej: Wolha Kawalkawa i Siarhiej Dyleuskoho. Oboje zostali zatrzymani w poniedziałek. Wolha Kawalkawa, członkini prezydium Rady Koordynacyjnej, jest jedną z najbliższych współpracownic byłej kandydatki na prezydenta, Swiatłany Cichanouskiej. Siarhiej Dyleuski był z kolei przywódcą strajku w mińskiej fabryce traktorów MTZ.

Również dziś w Mołodecznie na północy Białorusi odbył się pogrzeb Mikity Kryucoua. 28-letni mężczyzna, który uczestniczył w powyborczych demonstracjach, kilka dni temu został znaleziony martwy w jednym z parków stolicy. Milicja twierdzi, że popełnił samobójstwo, ale jego bliscy w to nie wierzą. Na Białorusi dotychczas trzy osoby uważa się za ofiary powyborczych starć. Mikita Kraucou może być czwartą.

UE zapowiada sankcje za przemoc i fałszerstwa wyborcze

Tymczasem Sąd Najwyższy Białorusi odmówił byłej opozycyjnej kandydatce na prezydenta, Swiatłanie Cichanouskiej, uznania wyborów prezydenckich za nieważne. Sąd motywował to tym, że taką decyzję może podjąć tylko Centralna Komisja Wyborcza.

Swiatłana Cichanouska zaapelowała w Parlamencie Europejskim o poszanowanie suwerenności i integralności terytorialnej jej kraju. - Pokojowa rewolucja trwa. To nie jest ani prorosyjska, ani antyrosyjska rewolucja, to także nie jest rewolucja antyunijna czy prounijna. To jest dążenie obywateli Białorusi do wolnego i uczciwego wyboru swoich liderów i decydowania o własnym losie - oświadczyła była kandydatka na prezydentkę Białorusi podczas wideokonferencji z europosłami.

- Chcemy przestrzegać norm prawa międzynarodowego i chcemy zająć przysługujące nam miejsce wśród europejskich narodów - podkreśliła.

Unijnymi sankcjami za przemoc i fałszerstwa wyborcze może zostać objętych od 15 do 20 osób z Białorusi. Jest prawdopodobne, że porozumienie w sprawie "czarnej listy" osiągną ministrowie spraw zagranicznych krajów członkowskich na nieformalnym, dwudniowym spotkaniu, które rozpoczyna się w czwartek w Berlinie.

Zielone światło dla prac nad sankcjami dali kilkanaście dni temu ministrowie spraw zagranicznych 27 krajów Unii. Opowiedzieli się za tym także przywódcy państw członkowskich podczas wideokonferencji w ubiegłym tygodniu. Dziś ten pomysł poparli europosłowie z komisji spraw zagranicznych Parlamentu Europejskiego.