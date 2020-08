Białoruś. Zatrzymania członków opozycyjnej rady. MON informuje też o balonowej "prowokacji" Litwy

Przed południem w poniedziałek przy wejściu do zakładów traktorowych zostali zatrzymani Wolha Kawalkowa, jedna z najbliższych współpracownic byłej opozycyjnej kandydatki na prezydenta Swiatłany Cichanouskiej oraz Siarhiej Dyleuski, lider komitetu strajkowego w zakładach traktorowych MTZ.

REKLAMA

Oboje są członkami Rady Koordynacyjnej. Powołana przez byłą kandydatkę na prezydenta Swiatłanę Cichanouska Rada ma stać się organem przedstawicielskim białoruskiego społeczeństwa dla rozmów z władzami.

Członek prezydium Koordynacyjnej Rady Paweł Łatuszka powiedział w rozmowie z Polskim Radiem, że zatrzymanie członków Rady nie służy dialogowi na Białorusi. - Na pewno to jest presja bardzo mocna i ostra. Jest skierowana na to, aby dialog na Białorusi się nie odbył, żeby Rada Koordynacyjna, która została stworzona jako instrument do tego dialogu, zaprzestała swojej działalności lub po prostu jej głos nie był słyszalny - skomentował.

Na Białorusi został również zatrzymany Anatol Bokun, współprzewodniczący komitetu strajkowego w kopalni soli potasowych w Soligorsku. Liderzy strajku zagrozili, że jeśli w ciągu kilku godzin nie zostanie on wypuszczony, to wszyscy górnicy przyjdą pod miejscowy posterunek milicji.

Zobacz wideo 23 sierpnia 2020 r. 100 tys. Białorusinów uczestniczyło w marszu przeciwko Łukaszence

Białoruś. MON o prowokacji ze strony Litwy

W poniedziałek białoruskie Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało o "próbie naruszenia przestrzeni powietrznej Republiki Białorusi". W niedzielę miało dojść do "stłumienia prowokacji Republiki Litewskiej" przez dyżurne siły powietrzne i wojska obrony powietrznej.

Chodziło najprawdopodobniej o balony, do których przyczepiona była białoruska flaga. Zostały wystrzelone na Litwie w trakcie akcji "Droga do wolności", polegającej na utworzeniu ludzkiego łańcucha prowadzącego z Wilna do granicy z Białorusią. Według białoruskiego MON była to "sonda składająca się z ośmiu balonów z symbolami antypaństwowymi".

"Dzięki zdecydowanym działaniom załóg śmigłowców MI-24 pełniących służbę obrony powietrznej, lot balonów został zatrzymany bez użycia broni" - czytamy w komunikacie.

Pełniący obowiązki Zastępcy Dowódcy Sił Powietrznych i Sił Obrony Powietrznej płk Oleg Orłow wyjaśnił, że sprawa tylko z pozoru jest nieistotna. Stwierdził, że balony mogły stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lotów. Jego zdaniem, mogły też transportować np. "materiały wybuchowe, substancje toksyczne i tym podobne".

Z kolei MSZ Litwy wręczyło ambasadorowi Białorusi w Wilnie notę protestacyjną ws. śmigłowca, który w niedzielę miał naruszyć litewską granicę. Wilno wezwało Mińsk do wyjaśnienia incydentu i zapewnienia, że takie przypadki więcej się nie powtórzą.