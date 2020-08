Aleksiej Nawalny przeżyje "atak trucizną". Rzeczniczka: Musi odłożyć politykę na kilka miesięcy

Aleksiej Nawalny został w sobotę przetransportowany do Niemiec, gdzie zostanie poddany leczeniu w berlińskiej klinice. Rosyjski opozycjonista przebywa w śpiączce od czwartku 20 sierpnia, kiedy - jak twierdzą jego współpracownicy oraz rodzina - został otruty.

Rzeczniczka Nawalnego: Potwierdzone informacje o stanie Aleksieja mogą pochodzić tylko od lekarzy z kliniki lub ode mnie

Jaka Bizilj stwierdził w wywiadzie udzielonym dziennikowi "Bild", że Nawalny przeżyje "atak trucizną", jednak w najbliższym czasie nie będzie mógł kontynuować swojej działalności politycznej.

Do słów Bizilja odniosła się na Twitterze Kira Jarmysz, rzeczniczka Aleksieja Nawalnego. Jarmysz napisała, że nie ma nowych informacji o stanie zdrowia Nawalnego, a potwierdzone informacje może przekazywać tylko ona albo lekarze z kliniki. - W mediach zaczęły pojawiać się wypowiedzi osób postronnych na temat stanu zdrowia Aleksieja. W związku z tym wyjaśniam: nikt nie ma dostępu do informacji medycznej. Potwierdzone informacje o stanie Aleksieja mogą pochodzić tylko od lekarzy z kliniki lub ode mnie.

Na tę chwilę nie ma nowych oraz szczegółowych informacji na temat zdrowia Aleksieja. Prosimy, aby wszyscy zachowali cierpliwość i nie reagowali na fałszywe wiadomości. Jak tylko pojawią się potwierdzone informacje, natychmiast o nich poinformujemy

- napisała Kira Jarmysz.

Aleksiej Nawalny trafił do kliniki w Berlinie. Jest "gościem specjalnym" Angeli Merkel

W czwartek, w czasie lotu z Tomska do Moskwy, 44-letni opozycjonista Aleksiej Nawalny stracił przytomność. Mężczyzna trafił do szpitala w Omsku na Syberii. Rzeczniczka Nawalnego stwierdziła, że opozycjonista został otruty. Takiemu twierdzeniu zaprzeczają lekarze z omskiego szpitala, którzy przekazali, że w ciele Nawalnego nie wykryto trucizny.

Współpracownicy oraz rodzina Nawalnego, nie mając zaufania do rosyjskich lekarzy, postanowili przetransportować go do kliniki w Niemczech. Nieprzytomnego Nawalnego przewieziono w sobotę do Berlina, gdzie otrzymała status "gościa specjalnego kanclerz Angeli Merkel". Według obserwatorów stan opozycjonisty w czasie lotu był stabilny.