Białoruś. Służby prasowe Łukaszenki dementują plotki o ucieczce prezydenta z pałacu. Pokazali go z bronią

W niedzielnej demonstracji w Mińsku według różnych szacunków bierze udział od 100 do nawet 200 tys. osób. Na Placu Niepodległości w centrum białoruskiej stolicy zebrani minutą ciszy uczcili pamięć demonstrantów, którzy zginęli w trakcie niedawnych starć z milicyjnym OMON-em. Potem maszerowali centralnymi ulicami stolicy.

REKLAMA

Demonstranci podeszli przed Pałac Niepodległości, gdzie znajduje się rezydencja prezydenta Białorusi Alaksandra Łukaszenki. Tam drogę im zagrodził milicyjny OMON i samochody z armatkami wodnymi do rozganiania tłumów. W efekcie protestujący zawrócili i skierowali się w stronę centrum miasta.

Białoruś. Współpracownicy Łukaszenki: Prezydent przyleciał do pałacu

Z nieoficjalnych doniesień wynikało, że widziany nad pałacem śmigłowiec ewakuował Łukaszenkę. Tymczasem służby prasowe prezydenta udostępniły białoruskim mediom nagranie, na którym widać polityka wychodzącego z maszyny w kamizelce kuloodpornej oraz z trzymaną w ręku bronią. Ma to być dowód na to, że prezydent przyleciał do Pałacu Niepodległości, mimo trwającej w mieście demonstracji.

To 15. dzień powyborczych protestów białoruskiej opozycji. Pierwsze wystąpienia przeciw sfałszowanym wyborom 9 sierpnia władze brutalnie pacyfikowały. Aresztowano wówczas około 7000 osób. Wiele osób brutalnie pobito. Doszło też do co najmniej kilku zabójstw demonstrantów.

Alaksandr Łukaszenka oskarża Zachód - w tym Polskę i Litwę o organizację protestów.