Białoruś. Ogromne tłumy na marszu opozycji w Mińsku. "Pomimo wielu prób zastraszenia"

Białorusini wyszli na ulice swojej stolicy i w dużych kolumnach zmierzają do centrum miasta. Na Placu Niepodległości zaczyna się wiec przeciwników Alaksandra Łukaszenki oraz zapowiadany Wielki Marsz Nowej Białorusi.

Białoruś. Zaczyna się wielki marsz przeciwników Łukaszenki

W kierunku placu przemieszczają się prawdziwe tłumy. Z relacji obecnych na miejscu reporterów z całego świata wynika, że Białorusini wcześniej zjeżdżali do Mińska z różnych miast kraju. Duże wrażenie robi nagranie przemarszu klaszczących i niosących biało-czerwono-białe flagi ludzi, opublikowane przez rosyjską agencję informacyjną TASS:

"Pomimo wielu prób zastraszenia z ostatnich dni i dzisiejszego poranka, centrum Mińska należy teraz do protestujących" - relacjonuje Jakub Górnicki z grupy Outriders. Wcześniej przekazywał, że od rana, w całym mieście pojawiały się opancerzone pojazdy OMON i armatki wodne. "To może być gra nerwów, by zmniejszyć skalę marszu" - podejrzewał. Białoruskie ministerstwo obrony oświadczyło, że wojsko przejmie kontrolę nad narodowymi pomnikami, aby chronić je przed uczestnikami protestów.

Na ulicach wojsko, ale nie odstrasza to tłumów demonstrujących

Jak widać, ani obstawa milicyjnego OMON-u i wojsk wewnętrznych, ani niekorzystna pogoda (w Mińsku pada dziś deszcz), nie odstraszyła ludzi. Jak podaje IAR, w pobliżu Placu Niepodległości, gdzie zebrało się już wiele tysięcy ludzi, nie działają trzy stacje metra. Młodzież idzie dużą kolumną od strony Placu Jakuba Kołasa. Robotnicy podążają ze strony dzielnicy przemysłowej, gdzie mieszczą się zakłady traktorowe i samochodowe. Duże kolumny podążają również z zachodnich dzielnic Mińska.

"Ta kolumna dosłownie się nie kończy" - pisze białoruska dziennikarka opozycyjna Hanna Liubakova.

Według innego dziennikarza śledzącego wydarzenia na miejscu, na Placu Niepodległości mogło się zgromadzić już nawet 250 tysięcy ludzi.

Protesty na Białorusi trwają od równo dwóch tygodni, kiedy w wyborach prezydenckich po raz szósty zwyciężył Alaksandr Łukaszenka, zdobywając 80 proc. głosów. Jego główna rywalka, opozycyjna kandydatka Swiatłana Cichanauska, zebrała 10 proc. głosów. Według opozycji i wielu mieszkańców kraju, wybory były sfałszowane. Kiedy wyszli na ulice, manifestacje były brutalnie tłumione. Wyniku wyborów nie uznają także państwa UE, które szykują sankcje wobec osób odpowiedzialnych za pacyfikowanie demonstracji.