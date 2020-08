W porcie w Dakarze składowanych jest 2,7 tys. ton azotanu amonu, czyli saletry amonowej - podaje BBC. Docelowo ma ona trafić do Mali. Łączna waga przesyłki to 3050 ton, dotychczas przetransportowano jedynie 350.

REKLAMA

Jak informuje senegalski rząd, po apelu urzędników właściciel przesyłki poprosił o zgodę na składowanie saletry w magazynie oddalonym od Dakaru o ok. 30 km. Tamtejszy resort środowiska nie zatwierdził jeszcze tego wniosku.

Eksplozja saletry w Bejrucie

To właśnie saletra amonowa była przyczyną wybuchu, do którego doszło 4 sierpnia w Bejrucie. Eksplodowało wówczas 2750 ton tej substancji. W wyniku eksplozji zginęło co najmniej 220 osób, a ponad 6 tys. zostało rannych. Doszło również do strat rzędu kilkunastu miliardów dolarów.