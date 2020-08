"Droga do piekła". Strażacy nagrali przejazd przez płomienie, które trawią Kalifornię

Od pięciu dniu Kalifornia zmaga się z pożarami - łącznie w różnych częściach stanu wybuchło ich 560. W środę tysiące ludzi otrzymało rozkaz ewakuacji w regionach otaczających obszar Zatoki San Francisco - policjanci i strażacy chodzili od drzwi do drzwi, by ostrzec mieszkańców, że ogień dotarł do stutysięcznego miasta Vacaville leżącym między San Francisco a Sacramento. Jak podaje agencja Reutera, w piątek 21 sierpnia obszar, który obejmują pożary, zwiększył się dwukrotnie.

Pożary w Kalifornii. Strażacy pokazali, jak przejeżdżają przez płomienie. "Droga do piekła"

To właśnie w mieście Vacaville, które zostało dotychczas najbardziej spustoszone przez żywioł, strażacy nagrali film z przejazdu przez płomienie. "Droga do piekła" - opisała je amerykańska stacja informacyjna ABC News. Można je zobaczyć poniżej:

W mediach społecznościowych pojawiają się też inne, być może jeszcze bardziej dramatyczne nagrania, na których widać ogrom pożarów:

Do tej pory w pożarach w Kalifornii zginęło 6 osób. 43 osoby są ranne, a liczba budynków mieszkalnych strawionych przez ogień szacowana jest na ponad 500. Jak podaje agencja Reutera, większość pożarów ma miejsce w rejonie zatoki San Francisco oraz na południe od Sacramento. Nad stanem przechodzą burze wywołane rekordowymi temperaturami, a władze informują, że zarzewia ognia powstają m.in. po uderzeniach piorunów.

- Jeśli ktoś nie wierzy w zmiany klimatyczne, niech przyjedzie do Kalifornii - powiedział podczas piątkowej konferencji prasowej gubernator Gavin Newsom. - Więcej burz spodziewamy się w niedzielę - dodał, cytowany przez agencję Reutera. Jak wskazał, straż pożarna mimo starań wciąż nie jest w stanie opanować pożarów.

W Dolinie Śmierci na pustyni Mojave w Kalifornii w miniony weekend odnotowano rekordową temperaturę na całej planecie od co najmniej stu lat - wyniosła ona 54,4 stopnie Celsjusza.