Szpital w Omsku zgodził się na transport Aleksieja Nawalnego do Niemiec. "Stan jest stabilny"

Jak podają rosyjskie media i Reuters, zastępca naczelnego lekarza szpitala w Omsku poinformował, że szpital nie będzie sprzeciwiał się przetransportowaniu Aleksieja Nawalnego do innej placówki. Jak powiedział, stan rosyjskiego opozycjonisty jest stabilny. Transportu Nawalnego do szpitala w Niemczech domagają się jego bliscy oraz działacze na rzecz praw człowieka. Polityk jest w śpiączce, po tym jak - zdaniem jego współpracowników - wypił zatrutą herbatę.

Omsk. Jest zgoda na transport Aleksieja Nawalnego do Niemiec

Lekarze z Omska po konsultacji z lekarzami z Moskwy początkowo nie zgadzali się na transport, twierdząc, że jego stan jest niestabilny. Do Aleksieja Nawalnego dopuszczono wcześniej lekarzy z Niemiec, którzy twierdzili inaczej. "Usłyszeliśmy od niemieckiego zespołu medycznego, że są zdolni do przeprowadzenia tego i chcą przetransportować pana Nawalnego do Berlina i takie jest też życzenie jego rodziny" - przekazano w oświadczeniu Fundacji Kino dla Pokoju.

Wciąż nie wiadomo, co jest przyczyną choroby Nawalnego. Szef omskiego szpitala Aleksandr Murachowski powiedział, że prawdopodobną przyczyną stanu 44-latka miało być "naruszenie równowagi węglowodanów", co z kolei mogło wyniknąć z nagłego spadku cukru we krwi.

Agencja Interfax podaje natomiast, że według oddziału MSW w Omsku w organizmie Nawalnego wykryto chemikalia przemysłowe. Mogły się one dostać poprzez plastikowy kubek, z którego pił opozycjonista. Nie wiadomo jednak, w jakim stężeniu były chemikalia.