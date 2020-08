Łukaszenka oskarża Polskę ws. protestów na Białorusi. "Stworzono specjalne centrum pod Warszawą"

Podczas piątkowego spotkania z pracownikami kombinatu rolniczego Dzierżyński pod Mińskiem Alaksandr Łukaszenka ponownie zarzucił Zachodowi organizowanie protestów, które wybuchły w kraju po ostatnich wyborach prezydenckich. - Przygotowali nam ten bałagan - przekonywał, dodając, że "Zachód chce przyciągnąć Białoruś do siebie przeciwko Rosji".

REKLAMA

Zobacz wideo Sylwetka Swiatłany Cichanouskiej

Łukaszenka: Utworzono specjalne centrum pod Warszawą

Łukaszenka stwierdził, że rozwój sytuacji na Białorusi planowany jest w Stanach Zjednoczonych, skąd kierowane są działania.

Planują to wszystko i zarządzają Stany Zjednoczone, a Europejczycy przyklaskują. Stworzone zostało specjalne centrum pod Warszawą. Kontrolujemy sytuację i my wiemy, czym ono się zajmuje

- mówił prezydent Białorusi. Nie podał żadnych szczegółów na temat rzekomego centrum - stwierdził jedynie, że "gdy czołgi zaczynają się przemieszczać i samoloty latać, to nie jest to przypadkowe". Oznajmił też, że Swiatłana Cichanouska, która przebywa obecnie na Litwie, "sama prosiła o wyjazd za granicę" i trzeba było jej pomagać. Jak relacjonuje Andrzej Poczobut, dziennikarz i członek Zarządu Głównego Związku Polaków na Białorusi, Łukaszenka przyznał za to, że w reżimowej telewizji zamiast Białorusinów, którzy ogłosili strajk, pracują teraz Rosjanie. - Poprosiłem Rosję, żeby dała nam dwie, trzy ekipy telewizyjne - miał powiedzieć.

Tymczasem strajki na Białorusi nie słabną - Swietłana Cichanouska zaapelowała w piątek o ich kontynuowanie. Jednocześnie liderzy komitetów strajkowych z największych zakładów kraju są zatrzymywani lub wzywani na przesłuchania. W Mińsku zatrzymany został Jauhien Bachwałau, szef komitetu strajkowego stołecznych zakładów samochodowych MAZ. Rozgłośnia Radio Swoboda informuje, że w działach produkcyjnych i na korytarzach fabryki ustawiane są kamery i przełożeni pilnują, aby robotnicy nie zbierali się w większe grupy.

Wiece poparcia dla Łukaszenki

Narrację Łukaszenki na temat inspirowania protestów przez Zachód powtarzano na wiecach poparcia dla prezydenta. - Jakieś siły proeuropejskie czy proamerykańskie próbują zorganizować w naszym kraju przewrót państwowy. Wszystkie technologie Majdanu, które były na Ukrainie, z sukcesem są teraz wykorzystywane u nas - mówił mężczyzna na wiecu w Mołodecznie na północy kraju.

Z kolei jedna z kobiet w średnim wieku mówiła, że nie wyobraża sobie innego prezydenta. - U nas jest wszystko w porządku. Ja popieram naszego prezydenta i nie widzę innych dróg rozwoju - stwierdziła. Inna uczestniczka wiecu przyznała, że u wielu ludzi prezydent wywołuje alergię. - Jeśli dziś ja mówię, że popieram urzędującego prezydenta, to w moją stronę mogą polecieć kamienie. Dziś ja się boję podać swoje imię i nazwisko - powiedziała mieszkanka Mołodeczna.

Demonstracje poparcia dla Łukaszenki zostały zorganizowane w 15 miastach. Niezależne media informują, że uczestnicy często są przywożeni zorganizowanym przez prorządowe struktury autobusami. Jednak część ludzi przyszła dobrowolnie.

Czytaj też: Pierwsza konferencja Cichanouskiej. "Wrócę na Białoruś, gdy poczuję się bezpieczna"