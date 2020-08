Lekarze nie zgodzili się na transport Nawalnego do Niemiec. Rzeczniczka polityka: To decyzja Kremla

Aleksiej Nawalny wracał w czwartek rano samolotem z Tomska do Moskwy. Po kilkudziesięciu minutach lotu stracił przytomność i maszyna wylądowała awaryjnie w Omsku. Lidera opozycji przewieziono do tamtejszego szpitala na oddział intensywnej terapii.

REKLAMA

Mężczyzna jest w śpiączce, a jego funkcje życiowe podtrzymuje specjalistyczna aparatura. Cały czas jest pod opieką anestezjologów, którzy oceniają jego stan jako ciężki, ale stabilny. Rzeczniczka prasowa Nawalnego Kira Jarmysz oświadczyła, że najprawdopodobniej opozycjonistę ktoś chciał otruć. Jak podaje portal Mediazona, policja zidentyfikowała substancję, którą miał zostać otruty Nawalny. Z doniesień wynika, że jest ona groźna nie tylko dla samego działacza, ale również dla osób, które przebywają w jego pobliżu.

Aleksiej Nawalny nie poleci do Berlina

Opozycjonista miał zostać przetransportowany w piątek specjalnym samolotem do szpitala klinicznego Charité w Berlinie. Nie wyrazili jednak na to zgody lekarze w Omsku. Twierdzą oni, że zagroziłoby to życiu Nawalnego, a ostateczna diagnoza polityka zajmie jeszcze dwa dni.

"Najwyraźniej "dwa dni" to dokładna odpowiedź na pytanie, ile czasu potrzeba, aby trucizna zniknęła z organizmu bez śladu" - skomentowała Kira Jarmysz na Twitterze. Stwierdziła także, że decyzja ogłoszona przez lekarzy nie został podjęta przez nich, ale "przez Kreml".

W rozmowie z dziennikarzami naczelny lekarz omskiego szpitala stwierdził, że nie zamierza konsultować kwestii transportu Nawalnego z niemieckim szpitalem. Dodał, że jego zdaniem rosyjscy specjaliści "nie są gorsi" od tych, którzy pracują w berlińskiej placówce.