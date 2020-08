Wiceminister Michał Wójcik powiedział Informacyjnej Agencji Radiowej, że sprawa pozostaje wyłącznie w jurysdykcji niemieckiego sądu, ale na prośbę ministerstwa w rozprawie będzie uczestniczyć polska konsul Lidia Białek. Sąd ma zdecydować, czy dzieci będą mogły wrócić do matki.

- Pamiętajmy, że w tej sprawie dzieci zostały umieszczone w dwóch różnych rodzinach zastępczych. Dla mnie jest to zaskoczeniem, dlatego że rodzeństwo nigdy nie powinno być rozdzielane. Po drugie, pojawiła się kwestia tożsamościowa, czy rzeczywiście te dzieci mogły być umieszczone w tych rodzinach zastępczych. Chciałbym, żeby sąd niemiecki zwrócił uwagę na kwestie tożsamości. Jeżeli dojdzie do przekonania, że musi być rodzina zastępcza, wykorzysta to, że jest w tej sprawie również babcia - powiedział wiceminister Michał Wójcik.

Zdaniem wiceszefa resortu, dzieci mogłyby trafić pod jej opiekę. Michał Wójcik przekonuje, że dla niemieckiego sądu istotne powinny być kwestie tożsamości. Dzieci miały trafić do wyznających islam rodzin z Turcji.

Niemcy. Dwójka dzieci odebrana Polce

- Jeżeli miałoby dojść do złamania tożsamości dzieci, to byłoby to sytuacja absolutnie niedopuszczalna. Pamiętajmy, że my jako polski resort sprawiedliwości walczyliśmy o to, żeby tożsamość była zawsze przez sądy brana pod uwagę. Czyli tożsamość językowa, kulturowa, religijna... Takie przepisy wejdą w życie w całej Unii Europejskiej już 2022 roku, ale to już sąd niemiecki ostatecznie zdecyduje, jakie ma dowody w tej sprawie - powiedział Michał Wójcik.

Polka z Wadowic, obecnie mieszkanka niemieckiego Bad Salzuflen, zgłosiła się w 2018 roku do niemieckiego urzędu socjalnego - Jugendamtu - z prośbą o pomoc w znalezieniu mieszkania dla jej rodziny. Mieszkała wówczas u swojej matki. Jugendamt zaproponował, aby kobieta z dziećmi zamieszkała w domu dla matek z dziećmi - Mutter-Kind-Haus. Następnie Jugendamt zdecydował o odebraniu matce syna - półrocznego wówczas niemowlaka, a potem córki. Dzieci zostały przekazane tureckim, muzułmańskim rodzinom.