Lekarz Nawalnego nalega na jego ewakuację z Rosji. Kreml zapewnia, że "niezwłocznie rozpatrzy" wniosek

Rzecznik rosyjskiego prezydenta Dmitrij Pieskow zapowiedział w rozmowie z dziennikarzami, że jeśli potwierdzi się hipoteza o otruciu Aleksieja Nawalnego, odpowiednie służby rozpoczną śledztwo w tej sprawie.

- Najpierw musimy jednak poczekać na ostateczne wyniki badań. Pomogą one ustalić, co tak naprawdę się stało i dlaczego stracił przytomność. Lekarze robią wszystko, co trzeba. W leczenie zaangażowani są najlepsi lekarze w Omsku - powiedział Pieskow, cytowany przez agencję Tass. Dodał, że medycy wykorzystują metody telemedycyny i konsultują się ze specjalistami w Moskwie specjalistami w Moskwie. Co ciekawe, w trakcie konferencji ani razu nie wymienił on nazwiska opozycjonisty.

Rzecznik Kremla skomentował sprawę Nawalnego. "Rozpatrzymy wniosek o przeniesienie do zagranicznego szpitala"

Rzecznik Władimira Putina nie chciał natomiast odnieść się do informacji mówiących o tym, że w szpitalu Omsku, gdzie przebywa Nawalny, pojawiło się już kilku funkcjonariuszy organów ścigania. Zapytany o to, czy Kreml uważa, że możliwe otrucie lidera opozycji związane jest z jego krytycznym stosunek wobec władz, Pieskow stwierdził, że "obecny rząd ma wielu krytyków". - Oczywiście, jeśli życie obywatela Rosji jest zagrożone, podchodzimy do sytuacji z pełną powagą. Zarówno lekarze, jak i stróże prawa traktują wszystkich obywateli jednakowo poważnie - zapewnił rzecznik Kremla. Zdradził też, że rosyjski prezydent śledzi sprawę Nawalnego jedynie w ramach standardowego monitorowania mediów.

Lekarz Nawalnego: Chorego trzeba ewakuować do Europy

Lekarz Nawalnego, Jarosław Aszychmin, nie ma wątpliwości, że chory powinien zostać przewieziony poza granice Rosji. - Trzeba go oczywiście ewakuować do Europy. Próbujemy skontaktować się ze szpitalami w Hanowerze i Strasburgu, choć przez pandemię jest to utrudnione. Wydaje się jednak, że lekarze z Hanoweru mogliby przyjąć Nawalnego - powiedział Aszychmin w rozmowie z portalem meduza.io. Podkreślił, że mimo ciężkiego stanu chorego transport będzie możliwy, jeśli oczywiście trafi on na pokład odpowiednio przygotowanego samolotu.

- Z całym szacunkiem dla lekarzy z Omska, ale toksykologia jest bardzo specyficzną dziedziną. Istnieje tylko kilka placówek, które rzeczywiście mogą pomóc pacjentowi, który prawdopodobnie został otruty - ocenił Aszychmin.

Do kwestii ewakuacji odniósł się też Pieskow. - Życzymy mu szybkiego powrotu do zdrowia, jak każdemu obywatelowi naszego kraju - powiedział i zaznaczył, że gdyby Kreml lub rosyjskie Ministerstwo Zdrowia otrzymały wniosek o przeniesienie Nawalnego do zagranicznego szpitala, zostałby on "niezwłoczne rozpatrzony". - Wielu obywateli Rosji w tych dniach wyjeżdża na leczenie za granicę, mimo że granice są zamknięte [z powodu epidemii koronawirusa - red.] - mówił Pieskow.

Żona Nawalnego nie mogła odwiedzić go w szpitalu. "Niewystarczające pokrewieństwo"

W czwartek rano Kira Jarmysz, rzeczniczka Nawalnego, poinformowała, że opozycjonista został otruty i znajduje się w krytycznym stanie w szpitalu w Omsku. "Wracał do Moskwy z Tomska. W trakcie lotu poczuł się źle. Samolot pilnie lądował w Omsku. Aleksiej doznał zatrucia toksynami" - poinformowała Jarmysz. "Zakładamy, że Aleksiej został otruty czymś zmieszanym z herbatą. To była jedyna rzecz, którą pił rano" - dodała.

Jest nagranie z samolotu, którym leciał Aleksiej Nawalny. "Potrzebna pomoc"

Z najnowszych informacji o stanie zdrowia Aleksieja Nawalnego wynika, że rosyjski opozycjonista jest w stanie śpiączki, a jego stan wciąż jest na tyle poważny, że musi znajdować się pod respiratorem.

Jak przekazała dziennikarka "Gazety Wyborczej" Wiktoria Bieliaszyn, do szpitala w Omsku dotarła już żona opozycyjnego polityka, jednak służby nie umożliwiły jej widzenia z mężem.

"Julia Nawalna, żona otrutego dzisiaj rano rosyjskiego lidera opozycji Aleksieja Nawalnego przyleciała z Moskwy do Omska. Nie została wpuszczona jednak do męża na oddział. Powodem nie jest stan zdrowia Aleksieja, ale 'niewystarczające dowody na ich pokrewieństwo' oraz 'brak oficjalnej zgody Nawalnego na jej wizytę'. Aleksiej Nawalny jest w śpiączce, jego stan lekarze określają 'stabilnie bardzo ciężki'" - napisała na Facebooku Bielaszyn.