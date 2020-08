Setki milionów genetycznie zmodyfikowanych komarów trafią na wolność. Amerykańscy ekolodzy protestują

Jak informuje CNN, genetycznie zmodyfikowane komary miałyby zostać uwolnione w 2021 i 2022 roku. Z decyzją władz nie zgadzają się środowiska ekologów oraz część mieszkańców Florida Keys. "Przy wszystkich pilnych problemach, z którymi mierzy się nasz naród oraz stan Floryda - pandemią COVID-19, nierównością rasową, zmianami klimatycznymi - administracja użyła pieniędzy z podatków i środków rządowych na eksperyment 'Park Jurajski'" - oświadczył cytowany przez CNN dyrektor International Center for Technology Assessment and Center for Food Safety. Jak przekonuje dalej, nie wiadomo, jak może zakończyć się ten eksperyment, ponieważ amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) nie wykonała "poważnej analizy zagrożeń dla środowiska".

REKLAMA

Zobacz wideo Pandemia vs środowisko. Nieoczekiwane efekty dystansu społecznego i wątpliwości ekspertów

Projekt, któremu EPA dała zielone światło, ma być alternatywą dla rozpylania środków owadobójczych w walce z roznoszącym śmiertelne choroby (m.in. dengę, żółtą febrę czy wirusa zika) komarem egipskim. Genetycznie zmodyfikowany komar o nazwie OX5034 został zaprogramowany tak, by jego samice umierały w stanie larwalnym - zanim zdążą urosnąć i roznosić choroby.

Floryda. 750 genetycznie zmodyfikowanych komarów trafi na wolność

Wypuszczone na wolność komary będą mogły się rozmnażać, ale ich potomstwo będzie zaprogramowane tak, by zginąć we wczesnym stadium. Ma to doprowadzić do zmniejszenia populacji owadów. W 2009 i 2010 r. rozprzestrzeniająca się denga sprawiła, że władze Florida Keys szukały sposobu, by skutecznie zmniejszyć liczebność komarów. Próbowano m.in. oprysków z powietrza czy ryb żywiących się komarami. Zmagania były bardzo kosztowne. W 2012 r. lokalne władze zwróciły się do firmy Oxitec, która stworzyła odmianę OX513A. Eksperymentalnie została ona wykorzystana m.in. na Kajmanach, Panamie i w Brazylii. Według Oxitec skutecznie - w Brazylii populacja komara egipskiego miała się zmniejszyć o 95 proc.