Grecja. Polak nie chciał założyć maseczki w samolocie. Na pokładzie rozpętał awanturę

O awanturze, do której doszło na pokładzie samolotu lecącego przez Morze Egejskie poinformował portal rodiaki.gr. Polski turysta miał nie zastosować się do wymogu założenia maseczki ochronnej podczas lotu.

Grecja. Polski turysta rozpoczął awanturę w samolocie. Nie chciał założyć maseczki

Świadkowie zdarzenia twierdzą, że polski turysta nie słuchał się poleceń załogi samolotu. Doszło również do wymiany zdań pomiędzy nim a pasażerami, którzy chcieli nakłonić mężczyznę do założenia maseczki.

Turysta był jednak uparty i opryskliwy. Atakował słownie wszystkich pasażerów, którzy chcieli mu zwrócić uwagę. W pewnym momencie założył maseczkę tylko po to, aby po chwili zdjąć ją w ostentacyjny sposób.

Dzięki cierpliwej postawie spokojniejszych pasażerów nie doszło do rękoczynów. O zdarzeniu, do którego doszło na pokładzie samolotu, poinformowano pracowników lotniska w Atenach. Kiedy samolot wylądował, na mężczyznę czekała już ochrona. Turysta z Polski złożył wyjaśnienia, ale nie został aresztowany. Nałożono na niego za to wysoką grzywnę.