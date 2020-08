Katastrofa morska u wybrzeży Libii. BBC: Zginęło 45 migrantów. Wśród ofiar dzieci

Na pokładzie statku było ponad 80 osób. Jego silnik eksplodował w okolicach miasta Zuwara. Ocalało 37 osób. To głównie obywatele Senegalu, Mali, Czadu i Ghany, którzy zostali uratowani przez miejscowych rybaków - podaje portal ReliefWeb.

Wysoki komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców (UNHCR) i Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) wezwały do zintensyfikowania działań poszukiwawczo-ratowniczych.

To największa odnotowana w tym roku katastrofa u wybrzeży Libii - podkreśla BBC.

Przemyt ludzi z Libii

Niestabilna sytuacja w Libii umożliwia przemytnikom, handlarzom i ogólnie pojętym przestępcom bezkarne działanie. Wyszukują ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji i oferują przemyt do Europy. Jak podaje UNHCR, tylko w tym roku ponad 17 tys. osób przybyło łodzią z Libii i Tunezji do Włoch i na Maltę. Stanowi to trzykrotny wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem. Jednak liczba ta, co podkreśla ONZ, znacznie spadła w porównaniu z latami wcześniejszymi.