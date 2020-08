Jak opisuje agencja AP, mieszkańcy Olten "byli w lekkim szoku", gdy w ich miasteczku spadł "kakaowy śnieg". Jak się okazuje, winna była awaria systemu wentylacyjnego w miejscowej fabryce czekolady Lindt&Spruengli. Firma potwierdziła, że doszło do niegroźnej usterki wentylacji wykorzystywanej do chłodzenia linii do opiekania śruty kakaowej.

REKLAMA

Olten (Szwajcaria). "Kakaowy śnieg" spadł wokół fabryki czekolady

Z powodu silnego wiatru proszek został rozniesiony po okolicy. Firma poinformowała, że jeden z samochodów został w niewielkim stopniu nim pokryty i zaproponowała zapłatę za sprzątanie. Wentylacja została naprawiona i fabryka działa normalnie.