Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał ze Swiatłaną Cichanouską. "Białorusini mają pełne wsparcie Polski"

"Rozmawiałem telefonicznie z Swiatłaną Cichanouską. Zapewniłem, że Białorusini mają pełne wsparcie Polski - zarówno w swoim dążeniu do wolności ojczyzny, jak i codziennym życiu w Polsce. Dziś, 40 lat po Porozumieniach Sierpniowych, ta solidarność jest nam znów potrzebna" - napisał szef rządu na Twitterze.

Swiatłana Cichanouska ogłosiła, że jest gotowa, by "działać jako narodowy przywódca"

Wcześniej tego dnia była kandydatka na prezydenta Białorusi, Swiatłana Cichanouska, oświadczyła, że jest gotowa wziąć na siebie odpowiedzialność i działać jako przywódca kraju.

"Jestem gotowa działać jako narodowy przywódca, aby kraj uspokoił się i wszedł w normalny rytm, abyśmy uwolnili wszystkich więźniów politycznych i w krótkim czasie przygotowali ramy prawne dla nowych wyborów prezydenckich - prawdziwych, uczciwych, które zostaną zaakceptowane przez społeczność światową" - powiedziała przebywająca na Litwie Swiatłana Cichanouska w oświadczeniu wideo. Dodała, że Białoruś przeżywa obecnie "trudny okres, kiedy podłość graniczy z heroizmem, a rozpacz z odwagą. W tym okresie musimy dokonać wyboru, wymaga to od nas czasu" - powiedziała Swiatłana Cichanouska. Dodała, że w dniach, kiedy na Białorusi odbywają się pogrzeby osób zabitych w czasie demonstracji, "płacze razem z Białorusinami". Nazwiska zabitych zostaną zapamiętane - podkreśliła działaczka.

Swiatłana Cichanouska wezwała też funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa, aby odstąpili od rządu Alaksandra Łukaszenki. Dodała, że jeśli to zrobią, to może im zostać wybaczone to, co uczynili w przeszłości.

Protesty po wyborach na Białorusi. Zwolniono dyrektora teatru, Pawła Łatuszkę

Na Białorusi już dziewiąty dzień z rzędu trwają powyborcze protesty. Tysiące mieszkańców Mińska zebrało się ponownie na centralnym Placu Niepodległości, domagając się ustąpienia z urzędu Alaksandra Łukaszenki.

Zebrani demonstranci z Placu Niepodległości ruszyli w kierunku Teatru Narodowego imienia Janki Kupały. Dziś białoruskie władze zwolniły ze stanowiska dyrektora teatru Pawła Łatuszkę, który poparł swoich artystów i powyborcze protesty na Białorusi. Łatuszka powiedział między innymi, że do dymisji powinien podać się minister spraw wewnętrznych Białorusi. Paweł Łatuszka to były ambasador Białorusi w Polsce i we Francji oraz były minister kultury. W chwili, gdy opuszczał miejsce pracy, zebrani pod teatrem protestujący nagrodzili go gromkimi brawami i okrzykami.

Rano strajk rozpoczęła również część pracowników telewizji państwowej. Na drugim kanale w telewizji ONT od dziś przestano emitować poranny program rozrywkowy "Nasza Ranica", czyli "Nasz Poranek", część dziennikarzy odeszła bowiem z pracy.

Pod wieczór demonstranci zebrali się również w innych białoruskich miastach, między innymi w Homlu, Swietłahorsku i Soligorsku.

Tymczasem Alaksandr Łukaszenka odmawia ponownego przeprowadzenia wyborów. - Dopóki mnie nie zabijecie, nie będzie innych wyborów - stwierdził podczas jednego z wystąpień.