Wicekanclerz Niemiec nazywa Łukaszenkę "złym dyktatorem". "Ten prezydent nie ma już legitymacji"

Zobacz wideo Brutalne starcia białoruskiej policji z protestującymi. Trwają strajki mieszkańców po sfałszowanych wyborach prezydenckich

Wywiad, który ukazał się na stronie dziennika "Bild" cytują też inne niemieckie portale, takie jak tagesschau.de i Zeit. Wicekanclerz Niemiec ostrzega w nim przed interwencją Rosji, która będzie próbować za wszelką cenę utrzymać Łukaszenkę przy władzy.

Wicekanclerz Niemiec Olaf Scholz o Białorusi: Ten prezydent nie ma już legitymacji narodu

- Jestem głęboko przekonany, że ten prezydent nie ma już legitymacji, w przeciwnym razie nie rządziłby z tak niewiarygodną i brutalną siłą (...). Jeśli uda się to rozwiązać demokratycznymi sposobami, to Łukaszenka nie będzie już długo urzędował. Nie akceptujemy tego, co się tam dzieje - dodał minister finansów Niemiec. Według polityka pokojowe protesty mieszkańców Białorusi dają nadzieję, że uda się tam przeprowadzić demokratyczne wybory.

Olaf Scholz, który jest kandydatem socjaldemokratów na następcę kanclerz Angeli Merkel nazwał Alaksandra Łukaszenkę "złym dyktatorem". - Uważam, że ktoś, kto traktuje w ten sposób swój własny naród, stracił jakiekolwiek poparcie i władzę w kraju - dodał wicekanclerz.

Minister finansów Niemiec zaznaczył też, że obawia się zaangażowania Rosji w sytuację na Białorusi. - Ingerencja wojskowa w innych państwach jest w ogóle niedopuszczalna i łamie wszystkie zasady, które ustanowiliśmy w prawie międzynarodowym - dodał polityk. - Teraz trzeba zadbać o to, by siła i odwaga protestujących doprowadziły do zmian. Unia Europejska musi być w tym zdecydowana i spójna - podkreślił dalej minister.