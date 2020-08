Łukaszenka odpowiada na żądania opozycji. "Dopóki mnie nie zabijecie, nie będzie innych wyborów"

Podczas spotkania z pracownikami zakladów MZKT w Mińsku prezydent powiedział:

Nigdy nie powinniście się spodziewać, że zrobię coś pod presją. Nie będzie nowych wyborów.

Przeprowadziliśmy wybory. Dopóki mnie nie zabijecie, nie będzie innych wyborów.

Dodał, że trwają prace nad zmianami w konstytucji, które doprowadzą do redystrybucji władzy. Prezydent powiedział, że chce takich zmian, ale nie wprowadzanych pod presją.

Do zakładów MZKT, gdzie przemawiał prezydent, zmierza kolumna pracowników z pobliskich zakładów traktorowych MTZ i zakładów elektrotechnicznych. Z nagrań publikowanych na Twitterze wynika, że w momencie przemowy Łukaszenki tłum krzyczał do niego: "Wynoś się!" czy "Łukaszenka do policyjnej furgonetki".

Wizyta Łukaszenki nie trwała długo. Prezydent Białorusi odleciał już śmigłowcem. Pracownicy zakładów pożegnali go gwizdami i niecenzuralnymi słowami.

Strajki na Białorusi

Białoruskie media piszą o strajkach lub gotowości strajkowej w wielu zakładach kraju. W Soligorsku strajk ogłosili górnicy soli potasowych. W Żodzinie na wiec wyszli robotnicy zakładów BiełAZ, produkujących największe na świecie ciężarówki dla kopalni odkrywkowych. Do strajku zamierzają przystąpić pracownicy huty w Żłobinie. Strajkuje też część robotników w cementowni "Krasnosilskij" pod Wołkowyskiem.

Tymczasem była kandydatka na prezydenta Białorusi Swiatłana Cichanouska w poniedziałek oświadczyła, że jest gotowa przyjąć odpowiedzialność i działać jako przywódca kraju.

Protesty na Białorusi trwają od niedzieli, 9 sierpnia. Wówczas po wyborach prezydenckich ogłoszono, że, wtedy jeszcze nieoficjalnie, prezydentem ponownie został rządzący krajem od 26 lat Alaksandr Łukaszenka.

