Robert Trump nie żyje. Najmłodszy brat amerykańskiego prezydenta miał 71 lat

Z bolącym sercem przekazuję, że w nocy odszedł w pokoju mój cudowny brat, Robert. Był nie tylko moim bratem, ale i najlepszym przyjacielem. Będzie mi go bardzo brakować, ale kiedyś się spotkamy. Pamięć o nim zostanie w moim sercu na zawsze

- napisał amerykański prezydent.

Wujku Robercie, kochamy cię. Jesteś w naszych sercach i modlitwach, zawsze

- napisała Ivanka Trump na Twitterze.

Robert Trump miał 71 lata. Był młodszym bratem prezydenta, najmłodszym z czwórki rodzeństwa. Pełnił funkcję dyrektora wykonawczego Trump Organization. W czerwcu bieżącego roku brat prezydenta wystąpił do sądu, próbując zapobiec publikacji demaskatorskiej książki Mary Trump, siostrzenicy amerykańskiej głowy państwa, zatytułowanej "Jak moja rodzina stworzyła najniebezpieczniejszego człowieka świata".

"New York Times" o

Nie podano przyczyny jego śmierci. Jak informuje CNN i inne amerykańskie media, brat prezydenta był poważnie chory i kilka razy w ciągu ostatnich trzech miesięcy był hospitalizowany. Oficjalnie przyczyny śmierci nie są znane, jednak źródło bliskie rodziny Trumpów poinformowało "The New York Times", że w ostatnim czasie Robert Trump miał upaść, a w konsekwencji doszło u niego do krwawienia do mózgu.

Mam wspaniałego brata. Mamy wspaniałą relację od długiego czasu, od pierwszego dnia, od tak dawna. A on jest teraz w szpitalu. Mam nadzieję, że wydobrzeje, ale ma teraz ciężki czas

- powiedział w piątek Donald Trump po wizycie u brata w szpitalu. Z informacji mediów wynika, że przed startem Donalda w wyborach prezydenckich bracia nie mieli ze sobą kontaktu przez wiele lat.

Rodzeństwo Donalda Trumpa

Donald Trump miał czwórkę rodzeństwa. Najstarsza, 83-letnia siostra Maryanne jest emerytowaną prawniczką. Rok młodszy od niej Fred Jr. nie chciał przejąć rodzinnej firmy i został pilotem, przez co był wyśmiewany przez ojca i Donalda Trumpa. Fred Jr. zmarł w 1981 roku na zawał serca spowodowany nadużywaniem alkoholu. W 2019 roku prezydent USA przyznał, że żałuje tego, jak traktował brata. Donald Trump ma jeszcze jedną starszą siostrę Elizabeth.