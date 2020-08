Reuters: Łukaszenka zagroził wysłaniem brygady powietrznodesantowej na zachodnią granicę

Słowa te miały paść podczas spotkania Alaksandra Łukaszenki w Centrum Zarządzania Strategicznego w białoruskim ministerstwie obrony, o którym informowaliśmy wcześniej. Reuters i agencja Biełta podają, że Łukaszenka wyraził zaniepokojenie ćwiczeniami wojsk NATO na Litwie i w Polsce. Prezydent Białorusi miał stwierdzić, że w tych krajach rozbudowywany jest "zbrojny komponent".

REKLAMA

Łukaszenka zagroził, jak podaje Reuters, że wyślę w pobliże granicy z Polską brygadę powietrznodesantową.

"Nie dostrzegać tego, spokojnie to obserwować my oczywiście nie możemy. (...) Dlatego poproszę dodatkowo, ponieważ sytuacja na granicach zachodnich - napięta, o przerzucenie brygady powietrzno-desantowej z Witebska do Grodna" - cytuje słowa prezydenta Łukaszenki państwowa agencja "Biełta".

Łukaszenka rozmawiał dzisiaj z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i nawiązał do umowy zawartej w ramach Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, która łączy część państw byłego Związku Radzieckiego. Dwustronna umowa zakłada między innymi wzajemną pomoc zbrojną w przypadku międzynarodowego konfliktu.