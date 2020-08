Izrael odracza plany aneksji terenów Palestyny. Netanjahu: Nowa era w relacjach ze światem arabskim

"Ogromny przełom dzisiaj! Historyczne porozumienie pokojowe pomiędzy naszymi dwoma wielkimi przyjaciółmi: Izraelem i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi" - napisał na Twitterze amerykański prezydent. Dołączył też pełną treść wspólnego oświadczenia.

Izrael podpisał porozumienie ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi

W dzisiejszych rozmowach uczestniczyli: premier Izraela Benjamin Netanjahu, książę Zjednoczonych Emiratów Arabskich Mohammed Bin Zayed i prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Wspólnie uzgodnili "pełną normalizację" stosunków pomiędzy Izraelem a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.

Jak napisano w oświadczeniu, "historyczny dyplomatyczny przełom przyczyni się do pokoju na Bliskim Wschodzie". Jest on także - jak dodano - "dowodem odważnej dyplomacji i wizji trzech przywódców oraz odwagi Izraela i Zjednoczonych Emiratów Arabskich do wytyczenia nowej ścieżki, która uwolni w regionie wielki potencjał". Zaznaczono, że "wszystkie trzy kraje stoją w obliczu wspólnych wyzwań i wzajemnie skorzystają na dzisiejszym historycznym osiągnięciu".

Benjamin Netanjahu: Aneksja nadal na stole

Zgodnie z umową, Izrael ma wstrzymać plany aneksji obszarów na Zachodnim Brzegu. Netanjahu w oświadczeniu, cytowanym m.in. przez "Haaretz", podkreślił, że porozumienie "wyznacza nową erę w relacjach Izraela ze światem arabskim". Jak dodał, plan aneksji okupowanych terenów Palestyny "nadal jest na stole". Podkreślił jednak, że "rozszerzenie suwerenności" będzie się odbywało u boku USA. Dodał, że to Stany Zjednoczone zwróciły się do Izraela o odroczenie aneksji.

Przywódcy zapowiedzieli, że delegacje Izraela i Zjednoczonych Emiratów Arabskich spotkają się w najbliższych tygodniach i podpiszą dwustronną umowę dotyczącą inwestycji, turystyki, bezpośrednich lotów, bezpieczeństwa, telekomunikacji, technologii, energii, opieki zdrowotnej, kultury, środowiska, powstania ambasad i innych sfer obopólnych korzyści.

Dotychczas pomiędzy Izraelem a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi nie było oficjalnych stosunków dyplomatycznych.