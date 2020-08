Białoruś. Pięciolatka została ranna. Auto jej rodziców staranowało wojsko, choć nawet nie protestowali

Do zdarzenia doszło we wtorek 11 sierpnia. Małżeństwo Białorusinów i ich pięcioletnia córka Julia podróżowali samochodem przez Grodno, próbując dojechać do domu. Kiedy przejeżdżali w pobliżu protestujących, zauważyli, że funkcjonariusze OMON-u rozbijają szyby kolejnych pojazdów, używając w tym celu pałek. Kiedy próbowali ominąć mundurowych, w tył ich samochodu wjechał wojskowy pojazd.

Ranny kierowca usiłował odjechać z miejsca zdarzenia, żeby zawieść do szpitala pokiereszowaną córkę, ale uniemożliwili mu to milicjanci. Mężczyzna został zatrzymany na całą noc, a jego samochód odholowany na płatny parking - relacjonuje "Fakt". Mama 5-letniej Julii zabrała ją do szpitala. Dziecku zrobiono tomografię komputerową i zaszyto ranę ciętą na głowie. Dziewczynce nie zagraża niebezpieczeństwo. Kiedy była w szpitalu, zapytała: "Mamo, czy zaatakowali nad bandyci?".

W niedzielę 9 sierpnia na Białorusi zakończyły się wybory prezydenckie. Kiedy ogłoszono, że według wyników exit poll wygrał Alaksandr Łukaszenka, tysiące Białorusinów wyszły na ulice. Protestujący od kilku dni domagają się ustąpienia rządzącego od 1994 roku dyktatora i sprzeciwiają się fałszowaniu wyborów. Manifestacje przeciwko reżimowi są jednak brutalnie tłumione. W demonstracjach przeciwko Alaksandrowi Łukaszence zginęły co najmniej dwie osoby, a kilkaset zostało rannych. Szacuje się, że służby mundurowe zatrzymały już sześć tysięcy manifestantów.