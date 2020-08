Białoruś. Dwie ofiary śmiertelne starć. Noblistka do Łukaszenki: Odejdź, póki nie jest za późno

Zobacz wideo Brutalne starcia białoruskiej policji z protestującymi. Trwają strajki mieszkańców po sfałszowanych wyborach prezydenckich

Media informują, że w Homlu zmarł mężczyzna zatrzymany przez milicyjny OMON. 25-letni chłopak miał poczuć się ponoć źle po procesie sądowym i umrzeć w szpitalu. Wcześniej prawdopodobnie przez wiele godzin był przetrzymywany na słońcu w więźniarce, milicyjnym samochodzie do przewozu aresztowanych. 25-latek to druga ofiara protestów powyborczych na Białorusi.

"Matka chłopaka, który zmarł po zatrzymaniu w Homlu: Chcę tylko, by ludzie wiedzieli, że ta paskudna władza zabiła mego syna" - zrelacjonował na Twitterze jej słowa Andrzej Poczobut.

Białorusini znów wyszli na ulicę. W Mińsku powstały łańcuchy solidarności

Na Białorusi w niedzielę odbyły się wybory prezydenckie. Według miejscowej Centralnej Komisji Wyborczej, wygrał je urzędujący prezydent Alaksandr Łukaszenka, zdobywając ponad 80 procent głosów. Opozycja uważa, że wyniki zostały sfałszowane i codziennie organizuje protesty.

W środę w Mińsku i innych miastach najpierw odbyły się tak zwane łańcuchy solidarności. Biorące w nich udział kobiety protestowały przeciwko brutalności milicji, domagając się zaprzestania przemocy wobec uczestników antyrządowych demonstracji.

Wieczorem grupy młodych ludzi w wielu miastach znów protestowały przeciwko wybraniu Alaksandra Łukaszenki na kolejną kadencję. Milicjanci wszędzie starali się rozproszyć grupy ludzi przy użyciu pałek, gazów łzawiących i gumowych kul.

Białoruś: Władze zwolniły z aresztów część zatrzymanych

Z aresztów na Białorusi w nocy ze środy na czwartek wypuszczono na wolność część zatrzymanych protestantów - donoszą lokalne media. Dziennikarze zastanawiają się nad przyczyną przedterminowych zwolnień.

Portal internetowy gazety "Nasza Niwa" pisze, że w nocy wypuszczono z aresztu w podstołecznym Żodzinie około 150 osób. Autor publikacji jest zdania, że powodem mogło być przepełnienie aresztu. Według jego relacji cele są przeładowane. W areszcie w Żodzinie, podobnie jak w Mińsku, na jedno łóżko przypada 5 zatrzymanych.

Według napływających informacji również w Homlu w nocy wypuszczono kilkadziesiąt osób, które zostały zatrzymane 9 sierpnia i dostały kary po 10-15 dni aresztu. Termin ich zwolnienia jeszcze nie upłynął.

Apel Swiatłany Aleksijewicz do Alaksandra Łukaszenki

Tymczasem apel do Alaksandra Łukaszenki wystosowała białoruska noblistka, Swiatłana Aleksijewicz.

Odejdź, póki nie jest za późno, zanim nie wepchniesz narodu w straszną otchłań wojny domowej. Nikt tu nie chce krwi czy Majdanu. To tylko Ty chcesz władzy

- powiedziała w wywiadzie dla Radia Wolna Europa. Dodała, że ceni Swiatłanę Cichanouską, która jej zdaniem "zrobiła, co mogła". Zdaniem Aleksijewicz teraz "na pierwszy plan" powinni wyjść mężczyźni. - To czas na Front Narodowego Ocalenia Białorusi - powiedziała. Tym samym odniosła się do planów przebywającego na Ukrainie białoruskiego opozycjonisty Walera Capkały, który zapowiedział powstanie frontu, który będzie miał na celu mobilizację białoruskiego społeczeństwa do walki przeciwko Łukaszence.