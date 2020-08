Szkocja. W pobliżu Stonehaven wykoleił się pociąg. Na miejscu zdarzenia 30 karetek

Do wykolejenia się pociągu w Stonehaven w Szkocji doszło po godzinie 9:00 czasu lokalnego. Brytyjski dziennik "The Guardian" informuje, że na miejsce zdarzenia przyjechało około 30 karetek, wylądował tam również śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Poszkodowanym pomaga także policja i straż pożarna. Pierwsza Minister Szkocji Nicola Sturgeon powiedziała, że incydent jest "bardzo poważny". Z doniesień medialnych wynika, że zginęła co najmniej jedna osoba.

REKLAMA

Brytyjskie media: Wykolejenie pociągu mogło mieć związek z ulewnymi opadami

"The Guardian" pisze, że według świadków zdarzenia pociąg spadł z nasypu. Może mieć to związek z trudnymi warunkami meteorologicznymi. Ostatnio północno-wschodnia Szkocja została mocno dotknięta ulewnymi deszczami i powodziami, które spowodowały zakłócenia w transporcie i zmusiły lokalne władze do zamknięcia niektórych szkół. Przepływająca przez centrum miasta Stonehaven rzeka Carron wylała z brzegów.