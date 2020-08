Ambasador Polski na Białorusi interweniował w sprawie trzech zatrzymanych Polaków

Wiceszef MSZ Paweł Jabłoński potwierdził, że dwóch polskich studentów zostało zatrzymanych na Białorusi. W środę rano RMF FM poinformowało, że wśród aresztowanych jest także trzeci obywatel Polski.

Polacy zatrzymani na Białorusi. W ich sprawie interweniował już ambasador

W Polskim Radiu 24 wiceminister spraw zagranicznych do spraw polityki wschodniej i azjatyckiej zapewnił, że ambasador Polski na Białorusi interweniował już w sprawie tych trzech osób. Wiadomo, że wszyscy z nich zostali zatrzymani w Mińsku. Działania w tej sprawie ma podjąć także polskie MSZ.

- Dziś rano do ministerstwa spraw zagranicznych Białorusi udał się nasz ambasador z prośbą o zwolnienie tych osób, o ustalenie pierwszej kolejności ich miejsca i możliwość objęcia opieką konsularną. To spotkanie w tym momencie trwa lub dopiero się zakończyło, więc poczekajmy na efekty. Specyfika tego typu działania, ale też relacji z Białorusią, jest taka, że pozwólmy działać służbom. Najważniejsze w tym momencie jest bezpieczeństwo tych osób i to, żeby one jak najszybciej mogły wrócić do swoich domów - powiedział wiceminister Marcin Przydacz.

O zatrzymaniach polskich studentów informował wcześniej także poseł KO Michał Szczerba. "Skontaktowały się ze mną ich rodziny, które utraciły wczoraj wieczorem z nimi kontakt. Otrzymałem zapewnienie od Pana Ambasadora, że konsul zajął się ich odnalezieniem" - napisał na Twitterze polityk.