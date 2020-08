Wiceszef MSZ potwierdza, że na Białorusi zatrzymano polskich studentów. "Będziemy interweniowali"

Zobacz wideo Zamieszki na Białorusi. Ludzie budują barykady na ulicach Mińska

Michał Szczerba z KO przez ostatnie dni był na Białorusi. We wtorek wieczorem poinformował o zatrzymaniu dwóch polskich studentów w Mińsku.

W środę rano Patryk Michalski z RMF FM poinformował, że według najnowszych doniesień trzy, a nie dwie osoby z Polski zostały zatrzymane przez białoruskie służby.

Wiceszef MSZ potwierdza zatrzymanie polskich studentów na Białorusi

Wiceszef MSZ w rozmowie z Polskim Radiem potwierdził, że resort wie o zatrzymaniu Polaków na Białorusi. - Ja również byłem w kontakcie z posłem Szczerbą i mi te informacje przekazywał. Działamy - będzie ta pomoc udzielona - powiedział Paweł Jabłoński.

Nasi dyplomaci są na miejscu, w kontakcie, będziemy w tej sprawie interweniowali, nie zostawimy tych osób bez pomocy

- dodał.

Zdaniem Jabłońskiego, na Białorusi w kolejnych dniach także może dochodzić do brutalnych działań milicji. Jego zdaniem wszystko zależy od reakcji opinii międzynarodowej i UE.

Myślę, że prezydent Łukaszenka czuje, że jego realna legitymizacja - a nie ta, która wynika z oficjalnych wyników wyborów - została bardzo poważnie naruszona. W związku z tym, nadal będzie prawdopodobnie próbował eskalować. Bardzo dużo zależy od tego, jakie działania podejmie Unia Europejska i społeczność międzynarodowa. Polska będzie się domagała tego, żeby te działania były podejmowane, żeby były podjęte jak najszybciej

- powiedział.

Białoruskie media: 200 osób w szpitalach po demonstracjach

W szpitalach na Białorusi jest około 200 osób, które odniosły obrażenia podczas ostatnich demonstracji. W Mińsku i innych miastach od niedzieli trwają protesty osób, zdaniem których wybory zostały sfałszowane i które nie uznają kolejnego zwycięstw wyborczego rządzącego od 26 lat Białorusią Alaksandra Łukaszenki.

Gazeta "Komsomolskaja Prawda w Białorusi" poinformowała, że większość poszkodowanych ma lekkie obrażenia. Kilku pacjentów potrzebowało operacji. W szpitalu w Mińsku na oddziale reanimacji jest 29-letni mężczyzna, który miał poważną ranę głowy. W szpitalach są również funkcjonariusze OMON-u, którzy ucierpieli w starciach z demonstrantami.

Z apelem do władz o powstrzymanie użycia siły wobec demonstrantów wystąpiła Marija Kaleśnikowa, współpracowniczka opozycyjnej kandydatki na prezydenta Swiatłany Cichanouskiej i była szefowa sztabu wyborczego bankiera Wiktara Babaryki. - Prosimy władze o powstrzymanie użycia siły i usłyszenie woli narodu - powiedziała Marija Kaleśnikowa. - Ci ludzie nigdzie nie znikną i nie będą mogli zapomnieć tego, co się dzieje. Im potrzebne są zmiany. - dodała. Marija Kaleśnikowa to obecnie najbardziej znana polityk ze sztabu opozycyjnej kandydatki na prezydenta, pozostająca na Białorusi i będąca na wolności.

Cichanouska, przez wielu uważana za faktyczną zwyciężczynię wyborów, razem z dziećmi przebywa obecnie na Litwie. Zdaniem komentatorów, kobieta została zmuszona do nagrania odczytanego z kartki oświadczenia, w którym wzywa obywateli m.in. do tego, by "szanowali prawo" i nie wchodzili w konfrontacje z policją.