Białoruś. Współpracownik TV Polonia pobity przez specnaz. Wybili mu cztery zęby

Zobacz wideo Zamieszki na Białorusi. Ludzie budują barykady na ulicach Mińska

Jak podaje Biełsat TV, do zdarzenia doszło w poniedziałek 10 sierpnia. Reporter przyszedł przed siedzibę policji, gdzie czekał na wypuszczenie z aresztu ekipy reporterskiej Biełsatu - dziennikarza Alaksieja Kairysa i operatora Alaksandra Sajenkę. Jan Roman, który jest współtwórcą programów historycznych tej stacji, nagle został zaatakowany przez specnaz.

REKLAMA

Białoruś. Dziennikarzowi wybito cztery zęby. "Nie stawiał oporu"

Funkcjonariusze zaczęli bić dziennikarza. Jeden z nich wybił mu cztery zęby, uderzając go nogą w twarz. "Janek nie uciekał i nie stawiał oporu" - napisał na Twitterze Andrzej Poczobut.

Jan Roman spędził noc w areszcie. We wtorek sąd skazał go na karę grzywny. Po opuszczeniu aresztu dziennikarz trafił do szpitala.

Andrzej Poczobut poinformował też o reporterze Rusłanie Kulewiczu, który został zatrzymany przez OMON. Żona mężczyzny relacjonowała, że został on pobity w trakcie aresztowania. Teraz czeka go proces sądowy. "Ostatnie dni OMON polował na niego. Dlaczego? Najlepsze zdjęcia z grodzieńskich protestów są jego autorstwa" - wyjaśnia na Twitterze Poczobut.

Zamieszki po wyborach na Białorusi i kolejne zatrzymania dziennikarzy

Biełsat TV informuje także o zatrzymaniach innych swoich dziennikarzy. Z niektórymi reporterami, operatorami i fotografami stacja nie może nawiązać kontaktu przez kilka-kilkanaście godzin. Tak było w przypadku Stanisława Iwaszkiewicza, który opisuje m.in. afery korupcyjne na Białorusi. Po dwóch dniach od zatrzymania go przez funkcjonariuszy ubranych po cywilnemu, został skazany na karę grzywny. Nie o wszystkich zatrzymaniach dziennikarzy stacje dowiadują się od razu, powodem jest między innymi to, że w kraju wyłączono internet.

Protesty na Białorusi trwają od ogłoszenia wyników wyborów prezydenckich, które odbyły się w niedzieli. Utrzymujący stanowisko prezydenta od 26 lat Alaksandr Łukaszenka według białoruskiej Centralnej Komisji Wyborczej uzyskał w nich 80 proc. głosów. Podczas manifestacji dochodzi do starć demonstrantów z siłami bezpieczeństwa. W nocy z poniedziałku na wtorek zatrzymano ponad dwa tysiące osób.

Czytaj też: Dawne "500 dolarów dla każdego" to dziś temat memów. Manewr podatkowy Rosji uderza w Białoruś