Apel matki polskiego studenta. Miał zostać zatrzymany w Mińsku. "Nie wiem, gdzie go wywieziono"

We wtorek pojawiła się informacja, że podczas protestów na Białorusi milicja zatrzymała dwóch polskich studentów. W mediach społecznościowych został zamieszczony apel matki jednego z nich. Kobieta straciła kontakt z synem w poniedziałek. - Pojechał, by wesprzeć duchem swoich przyjaciół Białorusinów. Mam nadzieję, że nic mu nie jest i szybko się do mnie odezwie - napisała.

3 Fot. Sergei Grits / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl