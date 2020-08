Zamieszki i kolejna krwawa noc. Co będzie dalej z Białorusią? "Putin na pewno nie pozostanie obojętny"

Noc z poniedziałku na wtorek upłynęła pod znakiem krwawych protestów, do których doszło na ulicach wielu białoruskich miast, m.in. w Mińsku czy Grodnie. Jest wielu rannych, a co najmniej jedna osoba zginęła. Jak relacjonują tamtejsi korespondenci, w porównaniu do nocy z niedzieli na poniedziałek doszło do znacznej radykalizacji działań służb - milicja strzelała do demonstrujących gumowymi kulami, użyto też granatów hukowych i urządzono "łapanki". W działaniach brało udział wojsko. "Zaczęli nas gonić i strzelać z zaskoczenia. Nie było ostrzeżeń, granatów hukowych. Trzy salwy. Masa karetek. Udało mi się schować w mieszkaniu, z którego słyszę syreny karetek. W centrum podobno jest fatalnie" - relacjonował polski dziennikarz "Krytyki Politycznej", Sławomir Sierakowski.

Protesty na ulicach białoruskich miast zakończyły się we wtorek nad ranem, ale demonstranci zapowiadają, że się nie poddadzą. Swiatłana Cichanouska złożyła protest wyborczy do CKW, sama jednak nie bierze udziału w protestach, gdyż - jak informuje jej sztab wyborczy - obawia się prowokacji ze strony władz.

Sytuację na Białorusi w poniedziałek wieczorem komentowała w Polsat News Agnieszka Romaszewska-Guzy, szefowa telewizja Biełsat. Jak relacjonowała, dziennikarze stacji znaleźli się wśród zatrzymanych przez milicję osób. - Jeden z naszych kolegów siedzi w Grodnie, miała być dzisiaj rozprawa, ale jej nie było. Tam się w tej chwili takie masowe rozprawy odbywają, od razu w więzieniu - mówiła.

Zapytana, czy jej zdaniem na Białorusi jej zdaniem "może dojść do przewrotu pałacowego" i czy to koniec Łukaszenki, odpowiedziała: - Jest pełna blokada kraju (...) Myślę, że to jest końcówka [Łukaszenki - red.], siedzieć na pałkach jest bardzo niewygodnie. On będzie miał bardzo utrudnione sterowanie krajem. Dla mnie było niezwykle ważnym symptomem to, że mamy już w tej chwili informacje z 80 komisji wyborczych, które się nie podporządkowały i dały prawdziwe wyniki. Tam są wszędzie wyniki od 70 do 80 procent dla Cichanouskiej. Prawie z pewnością można powiedzieć, że Swiatłana Cichanouska wygrała wybory na Białorusi - stwierdziła.

Jak dodała, na ulicach Białorusi widać, że protesty są nieskoordynowane i spontaniczne. - Na pewno Białoruś się budzi, ale czy z tego coś wyjdzie dobrego? Nie wiadomo, czy Łukaszenka tego jednak nie zdusi - wskazała, dodając, że nie wiadomo, czy "ta wiosna się skończy bardziej Sierpniem 80' czy Czerwcem 89'".

Romaszewska-Guzy została też zapytana, jak sytuację może wykorzystać Władimir Putin i czy prawdopodobne jest, że zdecyduje się wykorzystać słabość Łukaszenki, by "jeszcze bardziej zwasalizować" Białoruś.

Ten kraj jest już bardzo zwasalizowany. (...) Ten system na pewno zacznie gnić, to już widać. Na pewno Putin nie pozostanie obojętny. Na pewno poparł Łukaszenkę takiego słabego, jakim on jest. I tak kontrola rosyjska była tam [na Białorusi -red.] znacząca, w tej chwili jest jeszcze bardziej znacząca, aczkolwiek nie wykluczam, że Rosja już się zaczyna zastanawiać, na kogo by tam postawić. Jeśli Łukaszence uda się uspokoić sytuację i stłumić protesty, to Putin zacznie się zastanawiać, jak go ewentualnie zdjąć

- mówiła w Polsat News.